La familia de Alan pide a los testigos que "hablen"

Andrés Villouta, padre del joven que murió atropellado en el Acceso Sur, pidió a las personas que tienen algún dato de la tragedia que se acerquen a la marcha de este lunes.

Con gran dolor, el hombre brindó su testimonio a los medios y pidió nuevamente "Justicia" por su hijo que era "un chico divino, que trabajaba, no tomaba alcohol y no se drogaba".

“A través de la tragedia que pasamos como familia lo único que pedimos es que la gente no tenga miedo, que diga lo que vio, que si sabe algo que por favor aporte, que no pasará nada. Hoy a las 14 estaremos pidiendo por Justicia en la plaza San José, de Guaymallén", señaló el Villouta.

Respecto a la convocatoria volvió a mencionar que será "totalmente pacífica". Por otra parte contó que su hijo era acompañado por su familia hasta el trabajo debido a los numerosos asaltos que había sufrido de bajo del Puente Olive.

"Soy consciente que no es lugar para pasar pero no hay una pasarela, no hay seguridad. Vivimos en una sociedad donde el que vio algo se calla y tenemos que revertir esta situación", señaló el hombre entre lágrimas por la muerte de su hijo.