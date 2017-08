Foodstyling: talleres en Mendoza

Marcela Lovegrove estará a cargo de capacitaciones en estilismo de alimentos entre el 18 y 20 de septiembre próximos. Los talleres “El ABC del food styling” y “Práctica fotográfica de food styling” se realizarán en Hotel Sheraton.

La experta ya realizó jornadas de capacitación en Mendoza en el 2014, y a pedido de quienes tomaron los cursos en esa oportunidad y de interesados que se quedaron sin cupo, vuelve en esta oportunidad con un temario renovado. La acompaña el fotógrafo especialista en gastronomía Ariel Gutraich quien realizará intervenciones en ambos talleres.

El Food Styling es una disciplina cuyas técnicas sirven para modificar la apariencia de los alimentos, prerparándolos adecuadamente y resaltando sus cualidades, con el fin de fotografiarlos o filmarlos. El “Food Stylist” o estilista de comida, es el que interviene los alimentos para poder realizar tomas profesionales, que cumplan con las expectativas y requerimientos del cliente. Aplicaciones: fotografías para un menú de restaurante, gráficas publicitarias, libros de cocina, comerciales de tv, cine, packaging, redes sociales de restaurantes, etc. Los talleres están dirigidos a todos los que están relacionados a la comunicación y marketing gastronómicos: cocineros, pasteleros, diseñadores, fotógrafos, publicistas, community managers, especialistas en marketing, blogueros, periodistas gastronómicos, propietarios de restaurantes, empresarios del rubro, y aficionados.

Hace más de 35 años que Marcela Lovegrove se dedica al Food Styling y sin exagerar, podría decirse que ha hecho escuela sin proponérselo. Como ella misma lo expresa “Prestar servicio a marcas y empresas de primer nivel me permitió viajar y trabajar en distintos lugares del mundo. Esto amplió exponencialmente mi experiencia y mi mirada sobre el Food Styling. Aprendí a prueba de ensayo y error, y heredé conocimientos de los que sabían más o eran más hábiles que yo”. A lo largo de todo este tiempo, ha participado en infinidad de campañas gráficas, publicitarias y editoriales, comerciales para televisión, ha desarrollado y creado recetas para empresas alimentarias y gastronómicas, y desde 2014 ha querido compartir sus conocimientos y experiencia con nuevas generaciones de Food Stylist, razón por la cual, organiza y dicta sus talleres especializados.

Desde julio se la puede ver en el canal elgourmet con su propio programa “Recetas de familia” de lunes a viernes a las 12:30 hs.

El primer taller “El ABC del food styling” con práctica fotográfica, se llevará a cabo el luens 18 de septiembre de 9 a 18 hs. El objetivo de este taller es introducir a los alumnos al fascinante mundo del food styling, con técnicas, tips y secretos para lograr resultados increíbles. Constará de una parte teórica y otra práctica. Mientras que el de “Práctica fotográfica de food styling” será el martes 19 de 9 a 18 hs y el miércoles 20 de septiembre de 9 a 13 hs. Allí Marcela Lovegrove junto al fotógrafo Ariel Gutraich ofrecerán los fundamentos teóricos del food styling y la fotografía de alimentos, para luego realizar prácticas junto a los alumnos. Ambos cursos se desarrollarán en un espacio de Hotel Sherraton con luz natural.

Los talleres dictados por Marcela son complementarios. No se excluyen entre sí. Es decir, no existe un orden predefinido para tomarlos, sino que cada uno suma un nuevo ingrediente. No requieren conocimientos previos de cocina, ni de fotografía ni de Food Styling.

Aprender de los que más saben es una decisión inteligente y una inversión que promete beneficios a corto y mediano plazo. Esta es una imperdible oportunidad para que los profesionales locales se capaciten, realizando un aporte al crecimiento de nuestra gastronomía y su difusión.

Los interesados pueden solicitar mayor información o inscribirse comunicándose al cel 261 6581000 - eventos@dosmas2.com.ar. Hay importantes descuentos para alumnos de las carreras de gastronomía, diseño, publicidad y marketing, y para los socios de AEHGA, Bodegas de Argentina y CO.ME. (Cocineros Mendocinos), realizando el pago hasta el 8 de septiembre de 2017.

También se realizarán inscripciones a través de Eventbrite que permite el pago con tarjeta, PagoFacil o RapiPago en este link: http://bit.ly/foodstyling_mendoza

La organización al igual que en 2014 está a cargo de Alicia Sisteró, directora de Dos más Dos - Marketing Gastronómico.