Cambios en YPF: renunció el CEO y habrá nuevo organigrama

Ricardo Darré se aleja de la petrolera. La versión sobre el posible alejamiento había circulado meses atrás, en especial luego de que Macri dejara trascender que no estaba conforme con los resultados de la compañía.

Ricardo Darré presentó esta mañana su renuncia como CEO de YPF. La dimisión fue aceptada por Miguel Gutiérrez, presidente de la mayor empresa del país.

Desde hace algunas semanas se mencionaba un supuesto malestar del presidente Mauricio Macri con Darré, quien asumió en el cargo en junio del año pasado. El jefe de Estado consideraba que el hasta hoy CEO de la petrolera (ex directivo de Total) no obtuvo resultados positivos y por eso no analizaba reemplazarlo.

Otro inconveniente fue que Darré no logró una buena relación con Gutiérrez ni con el resto de los directivos de la compañía que responden al macrismo.

Según el portal EconoJournal, que confirmó la renuncia de Darré, en paralelo se creó en YPF un comité ejecutivo de seis miembros que manejará de ahora en más la compañía.

La unidad estará integrada por Daniel González (CFO), Carlos Alfonsi (Transformación y Operaciones), Marcos Browne (Gas y Energía), Pablo Bizzotto (Upstream), Santiago Martínez Tanoira (Downstream) y Sebastián Mocorrea (Asuntos Corporativos, Comunicación, Marketing y Servicios Jurídicos).