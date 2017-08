Pink recibió el premio a la vanguardia en los MTV VMA´s

Pink fue homenajeada con uno de los premios más importantes de los MTV Music Video Awards (VMAs). La cantante recibió el galardón “Michael Jackson Video Vanguard Award” por su trayectoria en la industria de la música.

Con el corazón en la mano, Pink no quiso ni hacer reivindicaciones políticas ni lanzar dardos envenenados a otros compañeros de profesión, una tendencia que suele imperar en este tipo de espectáculos. En su lugar, la artista quiso regalarnos uno de los momentos más duros que tuvo que vivir como madre, cuando su hija de seis años le dijo "soy la niña más fea que conozco".

"Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero contaros una breve historia. Hace poco estaba llevando a mi hija al colegio cuando de repente, me dijo: '¿Mamá?' y yo le dije, '¿sí, cariño?'. Ella me contestó, 'soy la niña más fea que conozco', a lo que yo le dije, '¿cómo?' y ella insistió, 'sí, parezco un chico con pelo largo'. Mi mente empezó a dar vueltas mientras pensaba, dios mío, tienes seis años. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Quién puede haber dicho esto? ¿Puedo 'patearle el culo' a alguien de seis años?".

"Sin embargo no le dije nada. En vez, fui a casa e hice una presentación de Powerpoint que incluía artistas y estrellas del rock andróginas que viven fieles a su verdad y que, probablemente, a pesar de que se metieron con ellos cada día de su vida, continuaron, ondeando su bandera e inspirándonos al resto. Hablo de artistas como Michael Jackson, David Bowie, Freddy Mercury, Annie Lennox, Prince, Janis Joplin, George Michael, Elton John y otros tantos. Sus ojos se volvieron vidriosos y entonces le dije, '¿quieres saber realmente por qué te sientes así contigo misma?', a lo que ella respondió, 'pues porque parezco un chico'. Entonces yo le dije, '¿qué crees que parezco yo?', y me contestó, 'tú eres preciosa'. Yo le di las gracias y le expliqué: 'cuando la gente se mete conmigo, ese es el argumento que utilizan. Dicen que parezco un chico, que soy demasiado masculina, que tengo demasiadas opiniones o que mi cuerpo está demasiado musculado'".

"Y le pregunté: '¿tú me ves a mi dejándome el pelo largo?'. 'No mamá', me dijo. Le pregunté: '¿me ves cambiando mi cuerpo?'. 'No mamá', me dijo. Le pregunté de nuevo: '¿me ves cambiando la forma en la que me presento al mundo?'. 'No mamá', reconoció. Insistí: ¿me ves llenando estadios por todo el mundo?'. 'Sí, mamá', me dijo. 'Entonces, cariño, no cambiamos. En su lugar cogemos la concha y la arena y creamos una perla. Y ayudamos a otra gente a cambiar para que puedan apreciar otros tipos de belleza', le dije. Y a todos los artistas que estáis aquí, quiero que sepáis que me siento muy inspirada por todos vosotros. Muchas gracias por ser vosotros mismos y por alumbrarnos el camino al resto. Me siento tan inspirada por vosotros... Hay mucha mierda pasando en el mundo de la música así que seguid haciéndolo, seguid brillando para que el resto de nosotros lo podamos ver. Y tú, mi querida hija, eres preciosa y te quiero. Gracias, MTV. Esta es una noche muy especial. Gracias, Ellen. No podría quererte más. Muchas gracias compañeros. Buenas noches".

La cantante realizó un medley que recorrió algunos de los hits más grandes de su carrera.