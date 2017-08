Taylor Swift muestra su lado más oscuro en el video de “Look What You Made Me Do”

Finalmente, Taylor Swift mostró su imagen más oscura en el video de “Look What you Me me do”, el primer sencillo lleno de venganza del disco “Reputation”, que verá la luz el 10 de noviembre. El video fue estrenado este domingo durante la entrega de los MTV Video Music Awards.

La historia del video comienza en un cementerio, sí, a lo “Thriller”. La cámara se acerca a una tumba que dice “Aquí yace la reputación de Taylor Swift”, un tema que al parecer tendrá mucho peso en su nuevo álbum.

Luego se la ve a Swift con un maquillaje gótico y estrellando un vehículo, con paparazzis apareciendo repentinamente para mostrar su accidente al mundo, caracterizada, según muchos, como Katy Perry, una de sus enemigas.

Y por supuesto, mil guiños hacia su pelea con Kanye West y Kim Kardashian.

El rapero provocó la ira de Swift el año pasado con la canción “Famous” que decía: “Yo hice famosa a esa perra”. Mientras que Kim publicó un video que demuestra que Kanye llamó a la cantante para hablarle sobre la letra de la canción, aunque ella lo negó mil veces. En todas las publicaciones, Kardashian utilizaba el emoticon de la serpiente para referirse a Taylor. Y muchos en Twitter la siguieron. Por eso, Tay Tay usa la imagen de la serpiente en TODO su video.

“El papel que me hiciste hacer de tonta, no, no me gustas (….) Pero me hice más inteligente, más dura en el último momento/Querido me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo/Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado en rojo/Lo marco una vez y luego lo marco dos veces”, reza el principio de la letra de “Look What you Made me do”.

“Perdón, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo/¿Por qué? Oh. Porque está muerta”, canta en otra parte.

El video termina con una docena de Swifts, en atuendos memorables que ha usado en el pasado, representando cómo la cantante siente que los medios la han presentado a lo largo de los años.

Mirá el nuevo video de Taylor a lo Stephanie Harper en La Vengadora (Return to Eden).