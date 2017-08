Conmovedor gesto del padre del nene asesinado en La Rambla

El padre del nene asesinado en el atentado terrorista en La Rambla, Barcelona, participó de un acto en homenaje a las 16 víctimas fatales. Allí, dejó un mensaje que conmocionó a todos los presentes.

El evento fue convocado por la colectividad del islámica en repudio a los ataques y en honor a los fallecidos, en particular a los dos vecinos, el menor y el tío de su madre. Fue entonces cuando hombre y un imán (persona que dirige la oración colectiva en el islam) se abrazaron.

El homenaje tuvo lugar este domingo ante Rubí, localidad española, donde se concentraron alrededor de 700 personas y autoridades de ese municipio.

La alcaldesa, Ana María Martínez, declaró que se "combatirá contra el fanatismo" que busca generar pánico, terror y desconfianza. Y remarcó, además, que "vivir sin miedo es el único camino para hacer frente al dolor y al terror ante la fragilidad de la vida".

El acto, que llevó como lema "Rubí no té por" ("Rubí no tiene miedo" en catalán), finalizó con un minuto de silencio, acompañado de la pieza musical del "Cant dels ocells" de Pau Casals, uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX.