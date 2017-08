Murió Tobe Hooper, el ícono del del cine de terror

El director estadounidense Tobe Hooper, responsable de clásicos del cine de terror como “La matanza de Texas” y "Poltergeist", murió el sábado a los 74 años en Sherman Oaks, California, por causas que aún se desconocen.

La carrera de Hooper despegó en los años setenta, cuando dirigió con un presupuesto propio del cine independiente uno de los mayores éxitos de 1974, “La matanza de Texas”, filme que desató una gran polémica por su brutalidad y fue prohibida en parte de Estados Unidos.

Ocho años después, en 1982, dirigió “Poltergeist”, escrita y producida por Steven Spielberg, que a la larga se convertiría también en un clásico del género. La historia de una familia que afronta los percances de vivir en una casa encantada fue la octava película más taquillera de aquel año y, con el tiempo, un filme de culto.

Hooper no volvió alcanzar los mismos niveles de éxito,pero continuó dirigiendo, entre otras, la secuela de !La matanza de Texas” (1986) e “Lifeforce” (1985) o "Invasores de Marte" (1986). También destacan sus trabajos para la televisión, entre los que cuenta su adaptación de Salem's Lot”, la miniserie basada en la novela de Stephen King y los episodios "Dance of the Dead" y "The Damned Thing" de Masters of Horror.

Continuó trabajando en los 90 y el nuevo milenio, siendo su última película ”Djinn"! (2013), una producción realizada en los Emiratos Árabes Unidos y estrenada en el festival de cine de Abu Dhabi en 2013.