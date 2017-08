El asesor de Ritondo dijo que "tiene un problema personal"

El ex policía que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alvarenga, aseguró hoy que no logra recordar cómo se perdió aunque admitió que sufre "un problema personal", luego de ser encontrado en la Ciudad de Buenos Aires en el casino del Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, tras estar desaparecido desde el martes.

"No fue mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en que momento me perdí", escribió Alvarenga en su cuenta de Facebook.

En un mensaje publicado a las 12:59, el ex policía agregó que sufre "un problema personal" que deberá "abordar" con la contención de familiares y amigos.

"Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos. Hay cuestiones de las que no se sale solo y eso es lo que aprendí", agregó Alvarenga.

En el inicio de su mensaje, el ex policía agradeció "a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon" su búsqueda, y mencionó "a las autoridades de la gobernación de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad y mi policía, a los medios de comunicación y al público en general".

Alvarenga concluye su mensaje reiterando sus "disculpas" y afirmó: "Espero en paz y tranquilidad abordar con seriedad mi enfermedad para disfrutar de los que quiero y me quieren".