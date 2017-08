Emilia Mazer reveló que sufrió discriminación por ser judía

La actriz, Emilia Mazer, confesó que sufrió un grave caso de discriminación por ser judía y reveló que “me han dicho judía de mierda, me han hecho una esvástica en la puerta de mi casa, como me han dicho sudaca de mierda en España”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad aclaró que “yo nunca me quise victimizar de nada, y he sufrido como han sufrido muchos otros”.

“Me han dicho judía de mierda, me han hecho una esvástica en la puerta de mi casa, como me han dicho sudaca de mierda en España”, contó durante el ciclo radial Agarrate Catalina.

Asimismo, rememoró que “también me ha pasado de estar de chica, con un primo mío con discapacidad, al que le gritaron insultos muy feos”.

“Por eso la discriminación es un tema que está a flor de piel en la sociedad, y creo que es importante estar consciente de esta problemática, por eso es algo que siempre me sensibiliza y me toca”, destacó.

Por último, la actriz de la obra Falladas, de José María Muscari, admitió que “por eso todo lo que escribo y dirijo en teatro independiente tiene que ver con eso, con la discriminación”.