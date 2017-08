Ocaña quiere “recomponer” la amistad con Carrió

La candidata a primera diputada de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, dijo que "quizá" haga falta mantener "una charla" con Elisa Carrió para restablecer los lazos de amistad entre ambas dirigentes del oficialismo.

"Nunca restablecimos con Carrió la relación que teníamos, porque éramos amigas. Quizás nos debamos una charla", señaló.

Ocaña se definió como una dirigente política que no pertenece "al marketing" y reveló que se echó a llorar cuando le ofrecieron la candidatura por Cambiemos debido a que "nunca había sido primera candidata".

Sostuvo además que su paso por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) al frente del PAMI sirvió para descubrir la "mafia de los medicamentos", el motivo de sus denuncias por corrupción en la obra social de jubilados y pensionados.

"No me arrepiento de haber estado en el PAMI de Kirchner: no se hubiera descubierto la mafia de los medicamentos", puntualizó.

Ocaña dijo que se siente "muy cómoda con la campaña" de Cambiemos en territorio bonaerense, que se basa en "hablar con la gente" mediante los "timbreos" y que recordó que eso mismo lo hacía ella antes el ARI, el espacio político de sus orígenes creado por Elisa Carrió, quien ahora aspira a renovar su banca de diputada nacional por Cambiemos.

Ocaña fue electa diputada nacional bonaerense por el Frepaso en 1999 y reelecta por el ARI en 2003, al año siguiente asumió como Directora Ejecutiva del PAMI hasta 2007, cuando fue designada ministra de Salud de la Nación, cargo al que renunció en 2009.

En 2011, la dirigente fue electa diputada nacional y actualmente es legisladora de la ciudad de Buenos Aires.