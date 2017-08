Audio: contó en radio cómo abusó de una mujer y los conductores se rieron

Un oyente del programa “Metro y Medio“, de FM Metro 95.1, llamó al ciclo para participar en una sección, pero terminó relatando cómo abusó de una mujer. El terrible relato estuvo acompañado por las risas de los conductores, que causaron gran indignación en la red.

El programa conducido por Julieta Pink y Pablo Fábregas (Sebastián Wainraich no se encontraba), contó con la presencia de Tamara Pettinato como panelista.

Durante la sección “Taller para el engaño”, un oyente llamó para contar su historia de infidelidad; sin embargo, terminó relatando cómo abusó de una mujer mientras vacacionaba con sus amigos en Cancún el verano pasado.

“Todas las noches me porté bárbaro, pero la última me alcoholicé más que los demás días y veo una rubia canadiense tremenda y fui derecho, me tiré de cabeza, la vi de lejos y la tacleé. Algo hicimos mal. Cuestión que me encerré en un cuarto de limpieza del hotel y le di duro, duro, duro”, contó Juan Agustín mientras todos se reían.

Tamara le preguntó si la señorita quería “que la tacleen”. “No, no sé, corrí re sacado a agarrarla, la agarré y tuvimos media hora re linda”, contestó el oyente.

Cuando otro integrante de la mesa le preguntó si “había sido un lindo tacle”, el hombre dijo: “Sí, estuvo bueno, porque en realidad fue así, yo me la estoy comiendo ahí en el pasillo, viene un amigo y me la saca, se la empieza a comer, y después viene otro amigo, se la saca a mi otro amigo, entonces me enrosqué, les pegué a los dos, agarré y me llevé a la mina”.

“Es entre muchas otras cosas engaño”, agregó Julieta Pink sin querer indagar más. Mientras que la hija de Pettinato dijo: “El delito menor sería el adulterio, ¿la chica está viva?”.

Mientras tanto, Twitter explotaba. Indignada, Malena Pichot repudió la confesión de Juan Agustín y acusó a los integrantes de la mesa del ciclo radial de reirse y no hacer nada frente al relato de un abuso.

“Un oyente cuenta que violó a una mujer violentamente. Nadie lo insulta ni nada. Incluso ríen. Es uno de los programas más escuchados del país, llama un violador cuenta que violó y le preguntan ‘¿pero tu novia sabe que sos infiel?'”, publicó Pichot.

Al ver la repercusión del tema, Pink pidió disculpas por la misma red: “Lamento profundamente lo que pasó. Debemos estar más atentos los que tenemos micrófono”.

Lamento profundamente lo que pasó. Debemos estar más atentos los que tenemos micrófono. — Julieta Pink (@_gordaconhelado) 26 de agosto de 2017

Pablo Fábregas también usó Twitter para pedir disculpas. “Ayer, en el programa, un idiota relató una relación sexual al menos abusiva. Lamento profundamente no haber reaccionado como corresponde”, expresó.

Y agregó: “La pasividad me hizo cómplice. Nuevamente pido disculpas a tod@s.”

Ayer, en el programa, un idiota relató una relación sexual al menos abusiva. Lamento profundamente no haber reaccionado como corresponde. — Pablo Fábregas (@pablitofabregas) 26 de agosto de 2017

La pasivibidad me hizo cómplice.

Nuevamente pido disculpas a tod@s. — Pablo Fábregas (@pablitofabregas) 26 de agosto de 2017

El audio del terrible relato.