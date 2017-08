El mensaje de Frank Underwood sobre Maldonado

El personaje que encarna Kevin Spacey en House of Cards posteó en la cuenta no-oficial de la serie un reclamo por la aparición con vida del joven.

En medio del reclamo de muchos argentinos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, un mensaje emergió en las redes sociales: el de Frank Underwood, oscuro presidente estadounidense encarnado por Kevin Spacey en la serie de Netflix "House of Cards".

Soy Francis. Estoy en Washington D.C.

¿Dónde está Santiago Maldonado? — Frank Underwood (@FrankUnderwocd) 26 de agosto de 2017



La ex presidenta y candidata a senadora, Cristina Fernández de Kirchner, se hizo eco del dolor de la familia de Santiago Maldonado por la falta de respuestas ante su desaparición, y responsabilizó a la Gendarmería por el caso del joven, visto por última vez el 1 de agosto tras una protesta mapuche en Chubut.

Desde su cuenta en "facebook", la ex mandataria se manifestó conmovida por las declaraciones periodísticas del padre de Santiago Maldonado, en las que el hombre dijo no poder soportar "ver la cara" de su hijo "en una bandera, en un mural" en reclamo de su aparición.

"Cuando ayer regresaba de Lomas de Zamora, en medio del temporal y me leyeron las palabras del padre de Santiago Maldonado, se me estrujó el corazón y pedí que me alcanzaran el celular para leer la nota", contó la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

Somos las Abuelas de Plaza de Mayo, sabemos el dolor de tener un familiar desaparecido x el Estado ¿Dónde está Santiago Maldonado? — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) 26 de agosto de 2017

Soy Mariano Recalde, estoy en Barracas, Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado? — Mariano Recalde (@marianorecalde) 26 de agosto de 2017

Soy Javier Malosetti, recién despertando en mi cama calentita en mi casa, donde está Santiago Maldonado?! — Javier Malosetti (@javiermalosetti) 26 de agosto de 2017

Soy Federico Lingua, estoy en Mendoza y también me pregunto Donde esta Santiago Maldonado? — Federico Lingua (@FedeLingua) 26 de agosto de 2017