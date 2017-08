Andrea Rincón habló de su supuesto romance con Celeste Roth

Andrea Rincón se refirió a su supuesto romance con Celeste Roth, productora de Ideas del Sur y ex de la bailarina de El Polaco, Chiara Mea, y se mostró furiosa por los rumores sobre su vida amorosa: “Yo no sé si reírme o llorar, ya me parece una falta de respeto”.

En comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad Rincón habló sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente a la productora luego de las demostraciones de afecto que manifestaron mutuamente en las redes sociales, y sostuvo que ese rumor proviene de un medio que la “boicotea”.

“Esto se dio a raíz de que salió el capítulo de Un Gallo Para Esculapio, y ver que mi nombre esté ahí y que mi trabajo tuvo muchas repercusiones, hay gente que no quiere que me vaya bien”, aseguró, y agregó: “Terminé de ver el capítulo y me encontré con una página que trata de boicotear todos mis trabajos, no voy a decir cuál pero la mitad de las páginas dice que estoy saliendo con Julieta Ortega y la otra mitad dice que estoy saliendo con Celeste”, manifestó indignada.

Así, manifestó su repudio al expresar que “me parece una falta de respeto, y me tratan de incestuosa encima, porque para mi ellas son mis hermanas”. “Es el mismo medio que levanta una foto en la que estoy tomando un trago, y que no aclara que es una escena de ‘Un Gallo…’, hace poco hice una nota para ellos y me dijeron que iba a salir en tres semanas”, explicó.

“Yo di una nota para otro medio después y me hacen una pregunta sobre CFK, y yo contesté ‘vamos a volver’, después de eso esta revista que digo no sacaron la nota que hice, y no sólo pasó eso sino que además me dijeron que me calle la boca porque si seguía hablando nunca iba a salir”, denunció en entrevista con Catalina Dlugi.

Asimismo, enfatizó que “estoy podrida de aclarar si soy pareja de mis amigas, y sobre mis relaciones amorosas”. “Estoy re podrida de que se metan en mi cama, además yo estoy enamorada del amor, si tengo una pareja y la formalizo, salgo de la mano y le doy un beso en público, yo no lo oculto”, aclaró durante el ciclo radial Agarrate Catalina.

Por último se refirió a su debut en Un Gallo Para Esculapio y reveló los detalles sobre la escena hot con Peter Lanzani: “Terminó la escena y se rompió el hielo con los chicos, esa escena me daba mucho nervio, mucha vergüenza, terminé hasta con dolor de cervical porque yo soy muy vergonzosa”. “Bruno (Stagnaro) nos cuidó muchísimo a los dos, fue una escena súper bien hecha, y Peter es un caballero”, finalizó.