La Bomba Tucumana: “Me hacen ropa para un oso”

Sí, Gladys “La Bomba” Tucumana volvió a estallar en el Bailando. Esta vez, ¡por el vestuario! La cantante denunció que le hicieron “ropa para un oso”.

La Bomba y Facu Arrigoni abrieron la última gala de la semana con una coreografía de “Entre a mi pago sin golpear”, de Soledad Pastorutti.

“Nunca bailé folclore, ni me apasiona”, aclaró de entrada la cantante, quien no obstante disparó contra Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras por su “falta de respeto” al género durante su performance por su vestimenta.

Además de lucir un vestido marrón, color que Gladys declaró que odia con todo su corazón, denunció en vivo que siempre está peor lookeada que las chicas “más delgadas” del certamen.

“Para mí nunca hay ropa porque soy gorda. Para las delgadas hay ropas divinas”, disparó la cantante.

“Me voy a tener que poner a dieta urgente para tener cabida en esta sociedad, este programa antes de que me echen”, agregó indignada.

“En todos los ritmos tengo problemas con el vestuario. Está muy bien que me quieran tapar porque estoy gordita, pero no me siento cómoda. Siempre me toca lo que queda. Siempre todo me queda mal”, expuso.

Pero a Gladys la explicación no le alcanzó y recordó que, “en el reggaetón me dieron un enterito. No tengo problemas con mi cuerpo. Siempre todo me queda grande, porque creen que cosen para un oso”.

María Vilariño, Jefa de vestuario de Ideas del sur, aclaró que en el caso del Folclore, los vestidos no se confeccionan allí, sino que son trajes tradicionales que les prestan para la ocasión.

Luego de eso, y de que Marcelo Polino le dijera que no tiene que ser tan dura que ella misma, La Bomba tiró: “Estoy indispuesta, me siento mal, me duele la cabeza y nunca me siento bien con la ropa”.

Como si fuera poco, se cruzó con el periodista Fabián Banchero, quien le dijo: “Sin querer queriendo, te victimizás con tus kilos. Querés hacer quedar mal a los de vestuario, no te enojes con los demás si los kilos son tuyos”.

Luego de su explosión, La Bomba estalló en llanto a segundos de bailar el folclore.



Fotos: Jorge Luengo-Ideas del Sur