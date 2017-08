Taylor Swift lanzó “Look What You Made Me Do” y la red explotó

Taylor Swift estrenó hoy “Look What You Made Me Do”, su primer sencillo del disco “Reputation”, que verá la luz el 10 de noviembre. En la canción, que tiene tono vengativo, TayTay ataca a una persona que no es identificada aunque todos los cañones apuntan hacia Kanye West, con quien tiene un enfrentamiento desde hace años.

“Reputation” será el primer disco de Swift tras el exitoso “1989”, publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año.

El lanzamiento de Look What You Made Me Do llega después de que el pasado día 14 ganase el juicio por agresión sexual que le enfrentaba al locutor David Mueller, que le manoseó la cola en 2013.

Swift arranca cantando: “No me gustan tus pequeños juegos… no me gusta tu escenario inclinado”, haciendo una clara alusión a la última gira de West en la que en una parte del show el escenario aéreo se inclinaba.

“El papel que me hiciste hacer de tonta, no, no me gustas (….) Pero me hice más inteligente, más dura en el último momento/Querido me levanté de entre los muertos, lo hago todo el tiempo/Tengo una lista de nombres y el tuyo está subrayado en rojo/Lo marco una vez y luego lo marco dos veces”.

Swift, de 27 años, se alejó de la vida pública por unos meses este año tras su separación del Dj británico Calvin Harris, un corto romance con el actor británico Tom Hiddleston y peleas con Katy Perry, Kim Kardashian y Kanye West.

Para este lanzamiento, Taylor utilizó la imagen de una serpiente, tal vez para burlarse del escándalo que se generó en las redes sociales luego de que Kim publicara un video que muestra que Kanye llamó a la cantante para hablarle sobre la letra de la canción “Famous” donde la llama “zorra”. Para referirse a Taylor, el emoticon utilizado era, justamente, el de la serpiente.

“Perdón, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo/¿Por qué? Oh. Porque está muerta”, canta Swift en su nueva canción.

Además de la canción, Taylor lanzó un avance de 13 segundos del video oficial de “Look What You Made Me Do”, que se lanzará el domingo en los premios MTV.

El mismo muestra a Swift mordiendo un collar de diamantes, canalizando el glamour de Hollywood en un columpio y vestida toda de negro al frente de sus bailarines.

Según señaló TMZ, TayTay se sintió que los West la apuñalaron por la espalda con la publicación de los videos que la dejaron expuesta. Y la canción más el video, será su venganza.

En una parte del avance del video oficial de la canción, se la puede ver a la rubia menos querida del ambiente de la música sentada en un trono, con anillos de serpiente en su mano derecha, la cual mueve sobre una suerte de cráneo de oro que contiene la inscripción “et tu, brute?” (¿Y tú, Bruto?).

La frase es usada en la famosa tragedia “Julio César” de Shakespeare, donde Julio César, antes de ser apuñalado reconoce a Brutus como uno de los conspiradores. La frase simboliza la traición. ¿La misma que sintió Taylor Swift con Kanye?

Como si fuera poco, Taylor lanzará “Reputation” el 10 de noviembre, mismo día que el aniversario de la muerte de la madre de… Kanye. Vaya venganza, hija.

Habrá que esperar para ver el video completo.