Se juega la última fecha de la fase regular del Top 8

Este domingo se jugará el último capítulo del Top 8 Cuyano 2017. De esta jornada saldrán los equipos que clasificarán para las instancias finales.

Además habrá lucha por no perder la categoría pensando en el tan temido descenso, en definitiva serán partidos claves para todos los equipos.



Liceo es líder y juega con CPBM que está último en la tabla, Los Clavos quieren ganar para acceder directo a semifinales y los de Chacras parecen condenados a finalizar últimos.



En el bajo de Luján, Peumayén recibe a Banco, los locales no tienen mayores problemas, sea cual sea el resultado finalizarán cuartos el torneo, en cambo Banco debe ganar para entrar a playoffs y salvarse de jugar por el descenso.



En La Carrodilla Marista será local frente a Teqüe, los Curas saben que ganando estarán muy cerca de meterse en semis directo, aunque deberán esperar resultados de los otros partidos, un triunfo sería muy importante, en cambio los Azules deben ganar o ganar para pensar en playoffs, ya que una derrota los llevaría prácticamente a pelear por no descender.



Por último, en el clásico de la fecha, Los Tordos visita a Mendoza, el Azulgrana quiere meterse directo en semifinales y para ello depende de sí mismo, es ganar y ser semifinalista del Top 8. Los Conejos deben ganar para entrar en playoffs y escaparle al descenso.

Top 8 – Primera división (14° Fecha)

Liceo vs. CPBM. Domingo 15:30

Referee: Daniel Jorge. Cancha: Liceo RC



Marista vs. Teqüe. Domingo 15:30

Referee: Juan Pablo Federico. Cancha: Marista RC.



Los Tordos vs. Mendoza. Domingo 15:30

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Mendoza RC.



Peumayén vs. Banco. Domingo 15:30

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Peumayén RC.