Marcela Tauro le cerró la boca a la China Suárez

Esta semana se desató la polémica por el enojo de Eugenia “La China” Suárez al ver una foto de Pampita con Marley en Ibiza. Lo cierto es que la actriz tenía pautado el viaje a Israel con el conductor y la imagen de ellos juntos le pareció una chicana de mal gusto.

Fue entonces que la periodista Marcela Tauro reveló la situación de conflicto: “El representante de la China llamó a Marley pidiendo explicaciones, y agregaron condiciones para que ella viaje a Israel: viajar con su hija Rufina y con su madre”, detalló la panelista en Intrusos.

Tauro también aseguró que otro de los pedidos de Suárez fue un booker (fotógrafo) que filme todo el viaje, ir en primera clase, y que todos los gastos (incluidas las compras) corran por cuenta de la producción de Marley. Como si esto fuera poco, “se cobró un cachet” por la grabación, agregó la periodista.

Sin embargo, ya en Israel, la respuesta de la actriz no se hizo esperar: “Nos caeeeeemoooooo. Viaje inolvidable Marley. La foto la sacó @federicohoff. Es lo qué hay, no teníamos presupuesto para traer también a una booker solo para que me saque fotos jajajaja #porelmundo. #lascosasquedicen #Israel”, escribió en su cuenta de Instagram.



Obviamente, el palito que la China Suárez le tiró a Tauro también fue contestado: “También desmintió salir con Benjamín Vicuña. Y hasta juró por su hija que no salía con él”, escribó Tauro en su cuenta de Instagram junto a una foto de la nota del escándalo. Los memoriosos sabemos que Marcela tiene razón.

Nota de @exitoina Una publicación compartida de Marcela Tauro (@_marcelatauro) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 3:45 PDT