Todo lo que tenés que saber del último capítulo de GOT

En la que fue su temporada más corta (apenas 7 capítulos), pero seguramente una de las más espectaculares, Game Of Thrones estrena el episodio final de la serie que volverá en 2018.

El séptimo episodio de la séptima temporada de GOT lleva por título The Dragon and the Wolf, y se transmitirá el domingo 27 de agosto a las 22 sólo por HBO. Este capítulo tendrá una duración especial extendida de 79 minutos y 43 segundos.

Para los súper fanáticos que quieran revivir la última temporada antes del episodio final, el mismo domingo desde las 15.30, HB2 pasará los seis capítulos previos.

