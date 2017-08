Ernesto Sanz minimizó una eventual victoria de CFK

El ex candidato presidencial aseguró que el espacio que lidera Fernández de Kirchner puede tener "cierta relevancia, pero como minoría a nivel nacional".

El ex candidato presidencial y uno de los fundadores del frente de gobierno Cambiemos Ernesto Sanz afirmó este viernes que una victoria de la primera candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, en la provincia de Buenos Aires, no modifica "en nada" el escenario político y advirtió que el kirchnerismo "no tiene posibilidad alguna de construir mayoría".

"Yo no creo que en la Argentina pueda darse por muerto a nadie, ni mucho menos, pero creo que el kirchnerismo, como organización, más allá de ella (por la ex mandataria), no tiene posibilidad alguna de construir mayoría", indicó el referente radical en declaraciones a radio La Red.

Sanz, que es uno de los principales asesores del Gobierno, aseguró que el espacio que lidera Fernández de Kirchner puede tener "cierta relevancia, pero como minoría a nivel nacional".