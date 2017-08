"Las carreras universitarias tienen que ser más cortas"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó este viernes que el país tiene que "ir a un sistema universitario donde las carreras sean más cortas y ágiles", y remarcó que hay que pensar el esquema educativo de grado "inserto en el contexto del desarrollo productivo".

El sucesor del candidato a senador por el oficialismo, Esteban Bullrich, reiteró que el Gobierno va "alentar" ciertas carreras en contraposición de otras porque "lo que el país necesita en este momento son carreras en áreas de conocimiento vacante o que coadyuven al desarrollo productivo nacional".

"Necesitamos ingenieros en informática, en petróleo, en agronomía; necesitamos enfermeros, necesitamos geólogos (que los tenemos salir a buscar al exterior y que salen fortunas), necesitamos enólogos", enumeró el ministro, quien aseguró que la promoción de estas carreras no va a acarrear la desfinanciación de otras.

En este sentido, advirtió que "si una universidad quiere abrir una carrera de derecho, por supuesto que lo puede hacer, pero tendrá que sacar partidas de otros presupuestos" para poder llevarlo a cabo.

"Tenemos que trabajar para que la universidad no sea una isla, sino que esté inserta en el contexto del desarrollo productivo, social, cultural y político de la Nación argentina", destacó.

En declaraciones a radio Continental, resaltó que al Ejecutivo "no le interesa promocionar carreras en que las vacantes son menores", pero afirmó que "igual si alguien quiere hacer otra carrera por supuesto que puede hacerla, esto no es Cuba, esto no es Corea de Norte".

El ministro de Educación sostuvo que "tenemos que ir a un sistema universitario donde las carreras sean más cortas y los trayectos sean más ágiles", al tiempo que cuestionó que "si aquí se quiere hacer dos carreras universitarias lo más probable es que tarde entre 11 y 12 años sin perder una sola materia".

Finocchiaro también destacó el convenio que firmó ayer el Gobierno mediante el cual estudiantes de ingenierías de instituciones públicas y privadas del país podrán cambiarse de universidad sin rendir equivalencias. Se trata el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico al cual se sumaron 47 universidades y más de 230 carreras, que permitirá a las instituciones reconocer mutuamente materias, ciclos o prácticas de los cursantes sin perder los logros académicos obtenidos previamente.