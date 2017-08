Era mentira el reencuentro de una mujer con los leonas que crió

Un video que se viralizó hace un tiempo y emocionó a millones de personas en todo el mundo mostraba a mujer que era "abrazada" por dos leonas. El problema es que no era más que una mentira.

La supuesta historia era que la mujer había criado a las leonas, pero que después había sido separada de ellas porque el gobierno de Suiza se las había quitado para enviar a un zoológico y el video capturada su reencuentro.

Sin embargo, la agrupación Malkia Park Big Cat Rescue, que se encarga de rescatar felinos grandes como las leonas que se ven en el video, reveló que la historia no era real.

"Borramos ese video el cual se publicó en abril y el error fue que no tenía marca de agua en ese tiempo, así que robaron el video. No pensábamos volverlo a compartir, pero la gente está contando historias falsas y no nos dan crédito", revelaron.

En la página cuentan que las leonas Malkia, que tenía 4 años, y Adelle, de 3 años, habían sido sus primeros rescates. Habían nacido en un circo y las rescataron.

"Malkia es nuestro primer rescate y por ella nosotros creamos el proyecto Malkia Park, para salvar a más animales de los circos, de las malas condiciones de vida y crear conciencia de su bienestar", señala la publicación.

La joven que es "abrazada" por las leonas se llama Michaela y trabaja con ellos desde el inicio, por lo cual las leonas la conocen.

"une femme a adopté 2 lionceaux mais a dû les confier à un zoo. Elle est revenue les voir 7ans après"

wow c'est impressionnant mais touchant pic.twitter.com/auTIvCuCZI — TON AMI IMAGINAIRE ♛ (@Alextrxm) 20 de agosto de 2017









Fuente: Minuto Uno