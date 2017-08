Escuchá la música del "eterno" agosto

Agosto suele dar la impresión de ser un mes muy largo, para pasar los últimos días hasta que llegue septiembre, este compilado de temas para disfrutar en familia o con amigos. ¡Es viernes y nos tomamos un recreo musica!

Abrimos el conteo con Pink, que ha confirmado en sus redes sociales que el próximo 13 de octubre verá la luz su nuevo disco "Beautiful trauma". Además de ese anuncio, la solista estadounidense también ha confirmado que "What about us" será el single que servirá como tarjeta de presentación del que será su séptimo disco de estudio.

Jesse y Joy, el dueto mexicano de hermanos, están decididos a apostarle a nuevos ritmos. En cada una de sus producciones van avanzando mucho más musicalmente y en su disco “Un besito más” no dudaron en entrarle al género del reggaeton.

Nacho sigue poniendo al mundo a bailar con su éxito "Báilame". El video original ya sobrepasa los 100 millones de visitas y está certificado Platino por la RIAA en los Estados Unidos y en muchos países de América Latina a tan sólo 3 meses desde su lanzamiento, este es su remix.

Con un estilo muy noventero, a golpe de chándal y coreografía pegadiza en cuatro pasos, Jax Jones nos presenta el videoclip de su nuevo single "Instruction", en el que podemos ver a una sexy Demi Lovato.

"Sua Cara", cuenta con la colaboración de Anitta y Pabllo Villar, un drag queen brasileño que se hizo conocido por su versión de Lean On.

La cantante californiana Katy Perry lanzó el videoclip de "Swish Swish", el tercer sencillo de su quinto disco, "Witness", en el que le acompaña Nicki Minaj y con dos equipos con caras conocidas del cine y la televisión enfrentándose en un emocionante partido de baloncesto.

Agapornis lanza el bailable "Mueve la cintura", fiel a su estilo de cumbia-pop.

La aparición de “No Horses” de Garbage coincide con el lanzamiento de This is the Noise That Keeps Me Awake, un libro autobiográfico de la banda.

"(Give me back my) Toaster” es el adelanto de Ciro y Los Persas de su próximo disco, Naranja Persa 2, con ritmo bailable, funky y buenos arreglos de vientos. La canción nació después de un robo que sufrió el cantante en su casa de Ciudad Jardín. "Todos los que roban tienen que pagar", dijo Ciro a los medios en la puerta del chalet. "Se llevaron hasta la tostadora", destacó.

La autora de "Left Outside Alone" y quien realizó el tema oficial de la Copa Mundial FIFA del 2002 en Corea-Japón, Anastacia, publica nuevo disco, ‘Evolution’, el 15 de septiembre.

El video oficial del tema de Las Estrellas, que interpreta Daniela Herrero, se estrenó con imágenes de sus protagonistas, Celeste Cid,Marcela Kloosterboer,Violeta Urtizberea,Natalie Pérez y Justina Bustos. Mientras la cantante (que también actuó en tiras como Costumbres Argentinas y Viudas e hijos del rock and roll) interpreta la canción en un estudio de grabación, se intercalan momentos de cada una de las cinco actrices.