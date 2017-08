“Hace un mes que no tengo sexo y me estoy muriendo”

En diálogo con el Pollo Álvarez para el programa Urban Road Trip en FWTV, Mica Viciconte reveló que desde que se separó de Pitu Blázquez, poco más de un mes, no tiene sexo. “Me estoy muriendo”, manifestó.

Mientras intercambiaba opiniones con el Pollo sobre si el sexo es o no importante en una relación, Mica tiró: “Para mí el sexo es muy importante”. “Yo ahora me estoy muriendo”, agregó la deportista que se separó hace un mes de Pitu Blázquez, su ex compañero de Combate.

“Desde que corté con mi ex no volví a estar con nadie más”, aseguró. A la vez que contó que “No me gusta nadie”. “No me encaran, Pollo. Me tienen miedo”, denunció.

Aunque luego bromeó: “Sin amor no puedo, pero si pasan cuatro meses, seguramente agarraré algo que no tenga amor“.

“Si me pongo de novia es porque realmente hubo amor y lo sentí. Cuando me enamoro, me lleva un largo proceso estar bien y volver a estar con otra persona”, reveló.

Si bien señaló que preferiría que su próxima pareja no fuera famoso, aclaró: “Pero tampoco lo descarto porque trabajo en el medio y evidentemente voy a terminar con un famoso”.

Para finalizar, el Pollo le pidió que abriera las puertas de su corazón para que el amor llegue pronto.