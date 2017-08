Oscar González Oro contó que será operado del corazón

Durante el fin de semana, Oscar González Oro sorprendió a todos al hablar de su delicado estado de salud. A través de un mensaje en Facebook, el conductor contó que sufría una insuficiencia respiratoria. Horas después, fue internado con una insuficiencia cardíaca.

Este jueves, “El Negro” volvió a usar su cuenta de Facebook para contar que será operado la próxima semana. “Queda una sola solución. Operar el corazón y realizar tres bypass”, explicó el conductor.

“Lo que yo creía que era un problema de vías respiratorias o pulmones era un problema cardíaco. Y, por supuesto, entré en shock. Fui por lo que yo suponía era el problema y me encontré con un cuadro distinto absolutamente”, contó.

Y volvió a atribuirle el problema a su adicción al cigarrillo, hábito que adquirió a sus 13 años. “Por supuesto que en ambas circunstancias o eventos tiene que ver el cigarrillo”.

A su vez, se mostró positivo y aseguró “Estoy muy ocupado como para morirme ahora.”

La carta completa:

Aquí estamos. Desde el sábado pasado a las 10 de la mañana hasta hace unos minutos estuve internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Después de tratar, con éxito por cierto, de compensarme, porque llegué en estado crítico, comenzaron a hacer todo tipo de estudios.

Lo que yo creía que era un problema de vías respiratorias o pulmones era un problema cardíaco. Y, por supuesto, entré en shock. Fui por lo que yo suponía era el problema y me encontré con un cuadro distinto absolutamente. Por supuesto que en ambas circunstancias o eventos tiene que ver el cigarrillo.

La resonancia magnética y los estudios posteriores dan el mismo resultado. Arterias ocluidas en el corazón. Eso no permite siquiera acceder vía stent porque no pasaría de ninguna manera. Queda una sola solución. Operar el corazón y realizar tres bypass. El resultado, por supuesto, sería mejorar inmediatamente mi calidad de vida.

Hoy me externaron. Estoy en casa y bien cuidado. El miércoles por la tarde me vuelvo a internar y el jueves a las 8 de la mañana me operan. Necesitaba estos días en casa antes de la operación. Para metabolizar todo esto, para pensar en mi vida futura, en los míos, en Agustín y Pablo, en mis amigos de verdad. En todos aquellos que siempre están a mi lado en las buenas y en las malas. En mis compañeros de la radio.

Gracias por los cientos de mensajes que me hicieron llegar. Gracias por tanto amor y cariño. Gracias por tanta contención. Gracias a todos los medios que se hicieron eco de mi estado de salud. No voy a dar notas, prefiero mantenerme tranquilo y casi en silencio estos días. Gracias por la comprensión. Después del post operatorio, que no es corto, hablaré con algunos amigos. Gracias a Dios, los médicos, los especialistas, los enfermeros y enfermeras, todo el personal que me atendió estos días son maravillosos. Y los mejores en su especialidad. En ellos confío ciegamente.

Todo va a estar bien. Estoy muy ocupado como para morirme ahora.

Besos y gracias por todo.