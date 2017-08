El furioso escrache de "La loca de los penes" al enterarse que era engañada

Un escándalo se desató en la ciudad balnearia de Pinamar luego de que una mujer tomara "venganza" contra una nutricionista luego de que se enterara que era la amante de su marido.

La particular venganza cobró notoriedad en los medios locales, porque la engañada luego de enterarse convocó a otras mujeres para ponerla en práctica. Aparentemente, la especialista también había tenido relaciones con los esposos de las otras mujeres.

"Según se comenta en la localidad balnearia, la nutricionista quedó en el ojo de la tormenta, acusada de haber mantenido encuentros amorosos con distintos dirigentes y empresarios casados de la zona", publicó "El mensajero de la Costa", de Pinamar.

El furioso grupo se presentó en la vivienda de la nutricionista y comenzaron a dejar grafitis en forma de penes en diversas partes y bien visibles, con la palabra "puta" en el frente de la misma. El escrache con la misma modalidad también se extendió a otros sitios que la víctima solía frecuentar.

"Todo comenzó después del verano; esta persona me pidió que me aleje de su pareja pero la verdad es que hace años que no la veo", declaró la víctima.

Según el testimonio de la nutricionista, no todo quedó en el escrache con las pintadas. También denunció haber recibido amenazas telefónicas de carácter anónimo, sufrió rayones en su vehículo, le tiraron una bala con una gomera y hasta le secuestraron al gato.

Por estas situaciones, la profesional tuvo que mudarse a Mar del Plata e hizo la denuncia penal por la serie de agresiones que sufrió. Y en Pinamar, a la vengadora ya se le dio un nombre: "La loca de los penes".