Furioso cruce entre CFK y Bullrich por Maldonado

A través de Twitter, la ex presidenta cuestionó la presencia de un alto funcionario de Seguridad el día que desapareció el joven. Y la ministra salió a responderle.

La candidata a senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "mintió" al dar su informe en el Congreso sobre la desaparición de Santiago Maldonado, a lo que la funcionaria contestó que "la única que mintió" fue la ex presidenta y "sus secuaces".

La polémica se inició cuando la ex jefa de Estado acusó a través de que su cuenta en Twitter que "Patricia Bullrich, le mintió al Senado de la Nación cuando fue citada el 16 de agosto para dar explicaciones" sobre el caso del joven que permanece desaparecido desde el 1ro. de agosto tras la represión de una protesta mapuche en Chubut por parte de la Gendarmería.

"Sra. Ex Presidente: la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces", contestó la ministra por la misma vía.

La acusación de Fernández de Kirchner estuvo centrada en la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, en el operativo que terminó con la represión de la protesta mapuche.

Por qué la ministra mintió al Senado de la Nación, sobre la participación de Nocetti en el operativo donde desapareció Santiago? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 24 de agosto de 2017

"El doctor Nocetti pasó por el lugar, se bajó del auto porque iba a Esquel, saludó a la Gendarmería y siguió", sostuvo la jefa de la cartera de Seguridad, en el video que recuerda la presentación de la funcionaria en el Congreso y que fue subido a la red social Twitter por la ex presidenta.

En ese mismo tramo, Bullrich remarcó que Nocetti "no participó, no dio ordenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa" del procedimiento.

Sra. Ex Presidente: la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces https://t.co/3CdEWtr2HS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 24 de agosto de 2017

Sin embargo, según la referente de Unidad Ciudadana, en una entrevista con radio Nacional Nocetti resaltó que con los manifestantes "no tenemos nada que dialogar" y advirtió que "los vamos a judicializar, van a caer todos presos".

"¿Qué hacía un altísimo funcionario político nacional, colaborador directo de la Ministra de Seguridad a más de 1800km de su oficina, en el operativo que desapareció Santiago Maldonado?", preguntó Fernández de Kirchner en otro tuit.

Luego de los mensajes de la ex presidenta, Bullrich le contestó que "la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces".