La increíble coincidencia que une a Fabián Cubero y Pablo Cosentino

Coincidencias. Casualidades o, tal vez, causalidades. Lo cierto es que luego de los rumores que vincularon a Pablo Cosentino como el tercero en discordia en la separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann, hoy se descubrió que el marido de Daniela Urzi y el futbolista de Vélez tienen algo que los une.

Tras la sensual producción de fotos que Poroto hizo para revista Caras, salió a la luz un curioso detalle que los hace coincidir: Cubero y Cosentino tienen el mismo tatuaje en la espalda.

Ambos tienen tatuada una cruz de las mismas características y tamaño, a pesar de que el deportista tiene el dibujo completo, y el esposo de Urzi sólo el contorno de la misma. Ángel de Brito dio cuenta de la coincidencia, y la compartió en Twitter: “Cosas que pasan“, escribió el periodista.

Pero como si a esta historia le faltara algo de morbo, hay otro dato que no se le escapó al ojo avezado. Es que en febrero Urzi compartió en su cuenta de Instagram la foto del tatuaje de su marido, y… ¿a que no saben quién le puso me gusta a la imagen? ¡Sí! La mismísima Nicole.