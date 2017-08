Minero autor del "estamos bien los 33", internado en psiquiátrico

El minero autor del inolvidable mensaje de "Estamos bien en el refugio los 33", José Ojeda, no pudo asistir a la conmemoración de los siete años del accidente en la mina San José, ya que se encuentra internado en Santiago de Chile a raíz de un tratamiento psiquiátrico.



Sobre la situación de Ojeda, su compañero, Carlos Barrios, dijo a El Diario de Atacama que "tiene para seis meses internado. Está hace unos dos meses en Santiago y ha tenido bajones graves, producto del encierro".



Por su parte, los ex trabajadores de la mina se reunieron el pasado 22 de agosto para recordar el día en el que fueron encontrados con vida gracias al mensaje redactado por José Ojeda.



Omar Reygadas, otro de los 33,confirmó que "está internado en una clínica médica. Él todavía no se ha sanado 100% y está en un tratamiento psicológico". De acuerdo al medio atacameño, el minero ya habría sido internado antes.



