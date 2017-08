Cometió un error en su nuevo tatuaje y no lo perdonaron

El mediático futbolista de Newell's Old Boys de Rosario, Brian Sarmiento, no para en las redes sociales. Ahora, le mostró a sus seguidores su nuevo tatuaje: una frase con un muy emotivo mensaje. Pero, el texto tiene un error gramatical que ni el jugador ni el tatuador advirtieron.

“Lo mas valioso de la vida no es lo que tenemos si no a quien tenemos”, es la frase en cuestión. Los seguidores del volante de la Lepra rosarina detectaron el error y no lo perdonaron.

El error gramatical en el tatuaje es que la palabra “sino” va junta y no separada al ser una conjunción adversativa. Un pequeño detalle que se le pasó a Brian y que ahora buscará solucionar.

LO MÁS VALIOSO DE LA VIDA NO ES LO QUE TENEMOS , SI NO A QUIEN TENEMOS #tamoactivo hay q ser feliz con la gente q nos Ama y siempre está presente tanto en los momentos buenos como en los malos @jonetattoo el mejor de Rosario Una publicación compartida de Brian sarmiento 22 (@brian_sarmiento22) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 4:22 PDT