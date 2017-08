El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid admitió este jueves que hay "mar de fondo" entre la central obrera y el Gobierno nacional, tras la movilización del martes pasado, y advirtió que "los que están en la Casa Rosada son apenas inquilinos", ya que "los dueños de la República son el resto del pueblo".

Además, afirmó que "las victorias no son buenas consejeras", al referirse al resultado electoral que tuvo el oficialismo en las elecciones primarias.

"Hay mar de fondo. Nosotros tenemos una agenda social que no se resuelve únicamente con el voto. Se resuelve con medidas que tome el Ejecutivo, con un abordaje integral de los problemas", sostuvo Schmid en declaraciones a radio La Red.

Al referirse al resultado de las PASO, en las que Cambiemos fue la fuerza más votada a nivel nacional, el sindicalista advirtió que quienes gobiernan son "inquilinos", ya que "los dueños de la República son el resto del pueblo".

"Siempre hemos dicho que los que están en la Casa Rosada son apenas inquilinos, los dueños de la República son el resto del pueblo. Entonces, tienen que abrir un poco más el oído, tener una cuota de mayor sensibilidad. Siempre las victorias, desde mi punto de vista, no son buenas consejeras. A veces se aprende más de los fracasos", subrayó.

Respecto a la interna que existe en la CGT, admitió que "hay diferencias" pero afirmó que van a hacer "el esfuerzo" entre todos los sectores para que no se fracture porque "lo peor que podría hacer el sindicalismo es que, frente a toda esta cuestión que está esgrimiendo el Poder Ejecutivo, se divida".

Por último, se refirió a la posibilidad de lanzar un paro nacional, cosa que va a determinar el Comité Central Confederal, "el órgano más democrático que tiene la CGT".

"Necesitamos trabajar el paro, la protesta, la elaboración de un plan que contemple otro enfoque. He manifestado en más de una ocasión que no estoy de acuerdo con este enfoque económico. Y no creo que toda la población haya comprendido todo esto", aseveró. JPE EMJ SA