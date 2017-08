Usó su cola para hacerle un pedido a Macri

Ester Bustamante, de Tucumán, se hizo conocida en los últimos días por pintar su cola para pedirle al presidente, Mauricio Macri, que investigue a la funcionaria kirchnerista Cristina Contreras.

Todo comenzó cuando la mujer, una trabajadora rural, subió una serie de fotos los primeros días de agosto solicitándole al mandatario que la comisionada de Las Cejas sea investigada por "enriquecimiento ilícito y por el mal funcionamiento de la comuna".

La sorpresa de los usuarios fue que Bustamante utilizó su espalda y cola para escribir el reclamo.

Por su parte, Contreras contó que radicó una denuncia contra la mujer en la Fiscalía X, no sólo por las continuas difamaciones que recibe de su parte, sino porque la mujer habría amenazado de muerte a sus hijos en varias ocasiones.

"No sé si esta persona está en sus cabales, o no. Pido que me investiguen todo lo que ella denuncia como ilícito, el presunto enriquecimiento de mi parte, mis cuentas bancarias, todo. Se metió con mi familia y tengo testigos de que amenazó de muerte a mi hijo de siete años", subrayó Contreras.