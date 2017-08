Mel B estalló contra Simon Cowell en America’s Got Talent

La ex Spice Girl enfureció por un picante comentario que le realizó el polémico productor en la última edición del reality y le tiró un vaso de vaso en la cara. Mirá el video.

No son los mejores tiempos para Mel B, quien además de atravesar un complicado divorcio, debe enfrentar a una niñera que trabajó para ella y que salió a ventilar sus intimidades. Ahora, la ex Spice Girl protagonizó un fuerte cruce con Simon Cowel, su compañero en America’s Got Talent.

Luego de que el participante Demian Aditya fallara al realizar su truco, la presentadora del programa, Tyra Banks, dijo: “Esto ha sido por un problema técnico”.

Cuando Banks le preguntó a Cowell qué pensaba de lo ocurrido, el polémico productor británico respondió: “Estoy imaginando que esto sería como la noche de bodas de Mel B…”, empezó.

Rápidamente, la cantante interrumpió a su compañero del jurado y le lanzó el contenido líquido de su vaso de plástico y se retiró del set.

Mientras tanto, la supermodelo Heidi Klum aplaudía la reacción de su compañera.

“…mucha anticipación y poca promesa o entrega”, concluyó Cowell, generando algunas risas.

Recordemos que en abril de este año, Melanie Brown presentó una orden de restricción contra su por entonces marido, Stephen Belafonte, luego de denunciarlo por abuso y amenazas.

En diálogo con la agencia AP, Mel B dijo que “lanzarle agua” a Simon Cowell era lo mínimo que podía hacer ante una broma de mal gusto.

“No lo sé, solo dijo algo molestoso y le lancé agua. Así de simple. ¿Qué más podría haber hecho? A pesar de que es formalmente mi jefe, yo soy la jefa”, concluyó.