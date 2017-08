Gils Carbó contra Maduro: "La persecución política ha llegado al extremos"

La procuradora Alejandra Gils Carbó se solidarizó con su colega venezolana Luisa Ortega Díaz, quien escapó de su país tras un enfrentamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, y destacó que en su caso "la persecución política llegó al extremo".

Gils Carbó participó hoy en Brasilia de una jornada en la que los procuradores generales del Mercosur rechazaron denunciadas injerencias y presiones de los gobiernos sobre los ministerios públicos, y en este contexto se solidarizó con Ortega Díaz, quien recientemente fue desplazada de su cargo sin respetar los mecanismos institucionales previstos en la Constitución.

"En el caso de Luisa Ortega, la persecución política llegó al extremo y se extendió su familia y a sus colaboradores, lo que la obligó a abandonar su país", dijo Gils Carbó, según informó Fiscales, el sitio de noticias del Ministerio Público argentino.

Ortega, quien participó del encuentro como invitada, agradeció la recepción e indicó que fue "separada ilegítimamente" de su cargo y que "una persona con seis expedientes por corrupción fue designada para usurpar" sus funciones.

Además, consideró que en Venezuela "no hay garantía de justicia" y denunció que la persecución de la que fue objeto incluyó el saqueo de su vivienda particular y la privación de la libertad de quien actuaba como su defensor. Por último, solicitó a sus colegas que "no remitan al Estado venezolano requerimientos en materia penal porque seguro van a ser destruidos".

El fiscal general de Brasil y anfitrión de la reunión, Rodrigo Janot, también destacó la presencia de Ortega Díaz, sobre quien afirmó que es "la legitima procuradora general de Venezuela", y subrayó que el Ministerio Público venezolano "pasó a estar sometido al poder político" y que "sin independencia, no se pueden defender los derechos de víctima y acusados".

Del encuentro, participan los procuradores y fiscales generales de los países miembro del Mercosur: Argentina, Alejandra Gils Carbó; Brasil, Rodrigo Janot; Paraguay, Javier Díaz Verón, y Uruguay, Jorge Díaz, y de los asociados, Chile, Jorge Abbott Charme, y Perú, Pablo Sánchez Velarde.