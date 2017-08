Johana Chacón: la falla que suspendió la audiencia de elevación a juicio

La fiscalía no incluyó el nombre de los querellantes en la elevación a juicio y la Justicia de Garantías dio por terminada la audiencia para que se subsane el error.

La audiencia oral para resolver si Mariano Luque (34) va a juicio oral por el caso Johana Chacón finalmente terminó con un gran signo de pregunta porque no hubo resolución. El encuentro había arrancado este miércoles con el pie izquierdo en el Tercer Juzgado de Garantías, porque la fiscal Claudia Ríos tenía que participar, prácticamente, de encuentros de este tipo al mismo tiempo.

Más allá de esta situación, que pasó a ser un detalle, la audiencia terminó en la nada y no hubo fallo con respecto al futuro procesal de Luque, el ex cuñado de Chacón, acusado de homicidio simple y condenado por la desaparición de otra mujer, Soledad Olivera, porque en el escrito de la elevación a juicio, que se realizó en abril de este año, no figura el nombre de los dos querellantes de la causa, los abogados Fernando Peñaloza y Pablo Salinas.

La jueza de Garantías, Alejandra Mauricio, basándose en el criterio de la Quinta Cámara del Crimen, que podría llegar a declarar la nulidad de las actuaciones si la causa llegaba a debate de esta forma, suspendió la audiencia. La fiscalía intentó subsanar el error oralmente, con el acuerdo a los querellantes, pero no hubo caso.

Así las cosas, la citación a juicio del expediente por la desaparición de la menor con la calificación que prevé de 8 a 25 años es una incógnita hasta que se fije fecha para una nueva audiencia. La defensa, por su parte, busca el sobreseimiento de su cliente, por falta de pruebas.

Ver también: Tras cuatro años de investigación, elevaron a juicio el caso Johana Chacón por homicidio

Johana Chacón desapareció el 4 de setiembre en el distrito Tres de Mayo, Lavalle. Se investigó el caso como trata de personas pero la hipótesis se derrumbó. Después de varias contradicciones, la hermana de Johana, y también pareja por aquellos días de Luque, Beatriz, confesó que se trató de un homicidio. Y acusó al hombre de cometer el hecho.