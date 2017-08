Ricky Sarkany: "Las mendocinas son clásicas pero se animan a la vanguardia"

“Mi vida está regida por aciertos y fracasos, no creo estar en la cima, aún me falta mucho por crecer”. Así de simple explica el secreto de su éxito Ricky Sarkany, uno de los mejores diseñadores de zapatos del país. Tras presentar su línea de anteojos en Mendoza, el empresario habló con El Sol sobre sus inicios, sus creaciones, su vínculo con los famosos y mucho más.

“La globalización ha hecho que las brechas entre países o regiones se acortaran. Hoy todos están nutridos con la misma información, por lo que no existen barreras. Sí existen temas culturales que hacen que las sociedades sean más conservadoras que otras, las mendocinas son clásicas pero también se animan a la vanguardia. Son elegantes y se nota en su vestir y calzar”, enfatizó.

De mirar a los artesanos a crear sus propios diseños

De chico Sarkany no tenía clara su vocación, sin embargo, su padre de a poco lo llevó a lo que luego se transformó en su profesión. “Mi padre me llevaba a su taller de calzados y así, entre moldes de zapatos fui imaginando mi futuro”, contó el diseñador.

En su relato se define como un emprendedor, como un diseñador más al que aún le falta mucho por crecer. Lejos de sentirse el mejor del país, asegura que el techo aún no lo ha tocado. “Queda mucho camino por transitar, de lo contrario, sería un conformista, algo que está alejado de mi personalidad”, aseguró.

Este hombre que hoy supera los 50 años y que es reconocido en América Latina y en Europa, no reniega de su pasado. “Aprendí el oficio mirando a los artesanos, esos que trabajaban con mi padre. El tiempo me ayudó a marcar tendencias, a imponer mis creaciones, pero todo fue fruto de mucho trabajo, nada surgió de un día para el otro”, expresó.

Hoy es uno de los más destacados del rubro del país

A la hora de aconsejar a aquellos que como él sueñan con tener su propio emprendimiento, Sarkany les aconseja apostar y nunca perder las esperanzas.

“No me considero un hombre exitoso, creo que mi profesión, mi nombre se hizo en base a fracasos y aciertos y allí está el secreto. Si uno no fracasa no sirve ya que no tendrá la oportunidad de levantarse y volver a apostar. Así forjé mi carrera y mal no me fue”, comentó.

Hace más de 20 años se inició en el mundo de la moda con sus reconocidas creaciones, elegidas por las más destacadas personalidades del país, sus empleados son los mismos de sus inicios, esos que forjaron su carrera a su lado y que, muchos de ellos incluso, acompañan a su hija, también diseñadora.

El elegido por Antonela Roccuzzo

La simplicidad de su personalidad y el perfeccionamiento de sus productos fueron los condimentos que Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, vio para llevar su nombre del otro lado del charco, ni más ni menos que a Barcelona.

“Un día recibí un mensaje de Messi contándome que su esposa usaba mis zapatos y tenía ganas de abrir una sucursal en España. Nos contactamos y hace dos meses los Sarkany se comercializan allá. Todo pasa por algo, no lo busqué y Dios me puso esa oportunidad. Ahora mi responsabilidad es mejorar y seguir perfeccionando mi trabajo”, contó.

Antonela no sólo se puso una franquicia con su marca en Barcelona sino que donde va realza la marca, lo que permite que Ricky trascienda y conquiste nuevos mercados.

La mendocina y su relación con la moda

A la hora de definir la personalidad de las mendocinas frente a la moda, el diseñador expresó que ya no hay diferencias entre las mujeres que residen en Buenos Aires y las del interior.