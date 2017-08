Red Bus: ¿está permitido pagarle el pasaje a otro usuario?

El caso de una usuaria que estuvo siete horas demorada en una comisaría porque no habría pagado el pasaje de colectivo, volvió a encender la polémica sobre el transporte público y la eficacia del sistema Red Bus. A pesar de que se extendieron los puntos de recarga y que se puede cargar la tarjeta en cajeros y homebanking, en la Red Banelco dejó de funcionar. Además, los pasajeros reclaman que los kiosqueros se quedan sin crédito durante el día.

Bajo la consigna "tu Red Bus es tu boleto", desde el 2014 las máquinas instaladas en los colectivos dejaron de emitir comprobantes de pago. Debido a esto, desde el Ministerio de Seguridad se recomendó no compartir la tarjeta y evitar sanciones.

Sin embargo, es una práctica recurrente entre las personas pedirle a otro usuario que le abone el pasaje a cambio de dinero. El problema está en que si esa persona desciende de la unidad, quien no tenía tarjeta se queda sin comprobante de pago ante la requisitoria de los supervisores.

Con respecto a este hábito, el director de transporte, Carlos Matilla indicó que "no está prohibido ni está permitido. El tema es que tiene que comprobar que la persona que pagó está arriba del colectivo" y explicó que es "la única forma de acreditar el pasaje, sino no hay forma de corroborarlo".

Pero, en la práctica, incluso hasta los choferes son los que recomiendan que otro usuario les pague para no tener que dejarlos sin el servicio. En este sentido, Roberto Calcagni, titular del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus afirmó que "no había nada mejor que la Mendobus". En el antiguo sistema se podían comprar las básicas de $1,40 que traían dos pasajes o alguna otra con más crédito.



Qué dice la ley

El artículo 111 Inc: 2 del Código de Faltas de Mendoza contempla una pena de hasta 30 días de arresto a quienes "con el propósito de no pagar o sabiendo que no podrá hacerlo se sirviera de un vehículo colectivo, coche o automóvil de alquiler".

Lo cierto es que con la eliminación del recibo que emitían las máquinas, la única forma de corroborar el pago es presentando la tarjeta. Por esto, los inspectores cuentan con un dispositivo que permite conocer los últimos movimientos de la Red Bus .

Matilla, destacó que arriba de los ómnibus "está colocado un cartel que afirma que la Red Bus es la única forma de acreditar el pago".

Tampoco sirven los testigos que pueda presentar. Según la ley 6082 establece que los inspectores pueden pedir la documentación necesaria a quienes usen un servicio de transporte. "Tiene la potestad de controlar todo, incluso el pasaje".

La falta de accesibilidad

La instrumentación de un sistema electrónico de cobro le tiene que garantizar al usuario contar con las posibilidades para recargar la tarjeta.

"De acuerdo al artículo 42 de la Constitución, el transporte público le tiene que garantizar accesibilidad, las personas tienen que tener la posibilidad de poder comprar el crédito en cualquier lugar y parada. El segundo aspecto que debe garantizar es la información, tiene que saber todos los medios necesarios para hacer la recarga", señaló José Ramón de la ONG Protectora.

El abogado destacó que el servicio público es un derecho humano y que aún no está creado el Ente provincial que regule el sistema de transporte. "Lo que está haciendo el Estado a través de la Secretaría de Servicios públicos es proteger el interés económico de la recaudación de la empresa Red Bus", dijo.

La red Banelco dejó de ofrecer el servicio de carga de Red Bus

En el último tiempo se han instalado 11 máquinas de autocargas en diferentes puntos de la provincia, se van a comprar 16 más y que, además, hace un mes se puso operativo el sistema de recarga virtual a través de la Red Link y Banelco. Pero este último,a través del servicio Pagomiscuentas presentó inconvenientes y finalmente quedó inhabilitado.

Mantilla expresó que no tenía conocimiento de este inconveniente. "No tengo noticia, pero toda esta información sirve para ir corrigiendo", admitió el funcionario.

¿Abuso de autoridad?

Patricia Stibel, una mujer que estuvo aprehendida por averiguación de antecedentes durante 7 horas en una comisaría porque la policía no le creyó que un joven le había pagado, la mujer denunció maltrato durante la privación de libertad.

El titular de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, indicó: “Hemos empezado a investigar cual ha sido la metodología que han utilizado los inspectores con el personal policial y vamos a tomar la declaración a la víctima, la señora que estuvo aprehendida para empezar a comprobar los hechos que manifiesta y ver cuál es la versión del inspector que estaba actuando así como la de los policías".

Por su parte el jefe de Planeamiento de Seguridad, comisario Roberto Baldrán, dijo que es fácil determinar si otro pasajero le prestó la Red Bus a otro usuario: “Podemos subir nosotros dos al colectivo, yo tener la tarjeta y pagarle a usted el pasaje. No es unipersonal la tarjeta, por lo tanto cada uno puede hacer con su plata lo que quiere".

Sin embargo, el comisario deslizó una crítica hacia los efectivos que ahora son investigados por la IGS. "Ahora, si yo me bajo y la vienen a controlar y determinan que usted no ha pagado, por más que yo lo haya pagado, no tienen forma de comprobarlo. Ese ha sido el tema. Si la mujer dice la verdad y estaba ahí la persona, era fácil, había que controlar la tarjeta y tendría que haber tenido dos controles”.