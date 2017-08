Le hizo una "autopsia" a una salchicha y esto descubrió

Victoria Cavoti, una médica patóloga del hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” de Buenos Aires, decidió realizar una autopsia (biopsia) a una salchicha de viena de una primera marca y a través del microscopio descubrió que el producto contenía grasa, pelo, cartílago, glándulas y células epiteliales desconocidas. La historia se viralizó rápidamente y generó un gran debate.

La médica recibida en la UBA preguntó cuáles eran los alimentos peligrosos que pueden causar asfixia. "Me nombraron las frutas pequeñas, los frutos secos y otros alimentos, pero nunca me hablaron de la salchicha, que es un enemigo muy peligroso para los niños menores de cinco años.En la mayoría de los cumpleaños la salchicha se corta en rodajas, pero muy peligroso porque el niño no la mastica, resbala por la garganta y puede producir obstrucción de la vía aérea", contó Cavoti a 0223.

"Compré una salchicha de viena de primera marca y la corté. Lo primero que se veía era mucho tejido adiposo, grasa. Era como un tumor de células adiposas. Después encontramos pelo, cartílago, coloide (que es una sustancia que forma parte de la tiroide del animal) glándulas y células epiteliales que no pude diferenciarlas, pero que eran muy feas", explicó la médica patóloga.

