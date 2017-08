Hallaron el torso mutilado de una periodista desaparecida

El ADN del torso "deliberadamente mutilado" que fue hallado el lunes en el mar Báltico coincide con el de la desaparecida periodista sueca Kim Wall.

El investigador jefe de la policía danesa, Jens Moller Jensen declaró que coincide con las muestras recogidas del cabello y cepillo dental de la reportera de 30 años, que fue vista con vida por última vez el 10 de agosto a bordo del submarino UC3 Nautilus.

La nave pertenecía al inventor danés Peter Madsen, de 46.

La periodista estaba haciendo un reportaje sobre la vida de Madsen cuando, el 11 de agosto, la embarcación se hundió. Horas después, su novio reportó la desaparición al percatarse de que no regresaba del viaje.

Inicialmente, el propietario, inventor y fabricante del submarino dijo que había dejado a Wall sana y salva en tierra cerca de Copenhague, Dinamarca, pero luego cambió su historia, diciendo que la mujer había muerto en un accidente y que la había "enterrado" en el mar.

Madsen fue arrestado y acusado de homicidio culposo de la joven que trabajaba como freelancer para el The New York Times, The Guardian, Vice Magazine y el South China Morning Post, entre otros medios.

Las autoridades creen que el Nautilus, de 40 toneladas, fue hundido deliberadamente, pero Madsen niega todos los cargos. La policía danesa informó que el torso sin piernas, brazos ni cabeza fue "mutilado deliberadamente".

Jensen explicó este martes, tras confirmar que el cuerpo hallado pertenece a Kim Wall, que éste fue lastrado con un metal adherido al mismo, en un intento aparente de evitar que subiera flotando a la superficie. El hecho de que el cuerpo halla sido mutilado también habría servido para este propósito.

En el interior del submarino encontraron manchas de sangre que coinciden con la de Wall. Los restos fueron hallados en una playa al sur de Copenhague.