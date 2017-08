Mark Wahlberg, el actor mejor pago de Hollywood

Mark Wahlberg, de 46 años, ganó unos 68 millones de dólares en los 12 meses a junio del 2017 gracias a su salario en películas como "Daddy's Home 2" y "Transformers: The Last Knight", según el ranking divulgado el martes por la revista.

El rapero convertido en actor envió al segundo lugar al líder del 2016 Dwayne "The Rock" Johnson, quien tuvo ganancias estimadas en 2017 de 65 millones de dólares.

Forbes estima las ganancias antes de impuestos y honorarios de representantes, incluyendo películas, televisión y anuncios comerciales. La lista subrayó nuevamente la brecha salarial por género. La semana pasada, la revista nombró a la ganadora del Oscar por "La La Land" Emma Stone como la actriz mejor pagada del mundo con unos 26 millones de dólares en 2017.

Forbes dijo que los 10 actores mejor pagados tenían ganancias combinadas por 488,5 millones de dólares antes de impuestos en el período junio 2016-junio 2017, casi tres veces más que los 172,5 millones ganados por las 10 actrices con mejores retribuciones.

La revista atribuyó la disparidad al predominio de películas de superhéroes y acción con un gran éxito de taquilla para los estudios de Hollywood pero que suelen contar con pocos papeles protagónicos para mujeres.

Johnny Depp, estrella de la franquicia "Pirates of the Caribbean" y quien por años estuvo entre los cinco actores mejor pagados, no entró en la lista de 20 mejores, dijo Forbes. Depp se encuentra actualmente en medio de una agria demanda con sus ex representantes empresariales.

Tres de las mayores estrellas de Bollywood -Shah Rukh Khan (38 millones de dólares), Salman Khan (37 millones) y Akshay Kumar (35,5 millones)- ocuparon el octavo, noveno y décimo lugar de la lista de Forbes, respectivamente.



Fuente: Forbes / Última hora