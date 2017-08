Video: la Bomba Tucumana y Rocío Robles se pelearon

En el arranque de una nueva gala de folclore en Bailando, Tyago Griffo salió a la pista junto a Barby Silenzi para interpretar “Al jardín de la república”, de Los Guaraníes. Pero la previa terminó en escándalo y con la Bomba Tucumana y Rocío Robles llorando.

Marcelo Tinelli le preguntó al cantante por qué había finalizado su relación con Rocío Robles y el joven expresó: “Fue todo rápido, intenso y expuesto. No me gusta eso, pero tuve que aceptarlo porque nos conocimos acá. Fue todo de común acuerdo”. Y explicó: “Venía de una relación de varios años y hacía poquito que había terminado. No podía terminar una relación y arrancar otra”.

Por su parte, Rocío no ocultó su molestia: “No termino de entender la explicación que está dando. Me decía ‘te amo’ y después le mandaba un mensaje a su ex (Azul López) diciendo lo mismo. No entiendo”.

Lejos de conciliar, La Bomba metió la cola y despotricó contra Rocío: “Rocío es linda, pero Azul es muchísimo mas linda y es divina. Fue la novia de Tyago unos dos o tres años. Yo la esperaba con flores cuando llegaba de Córdoba”. Luego arremetió: “Yo con esa chica (Rocío Robles) no hablo. Está acostumbrada a clavar puñales por la espalda“.

Tras el tenso momento, la bailarina de Showmatch rompió en llanto y quería irse del estudio.

Al advertir lo caldeado que estaba el ambiente, Tinelli pidió el corte con el objetivo de calmar los ánimos.

Luego del durísimo cruce con Rocío y de ver bailar a su hijo Tyago, la Bomba Tucumana se quebró y ni siquiera el abrazo de su hijo pudo frenar el desconsolado llanto: “Perdoname, perdoname”, decía, a la vez que prometió no ir más a las previas de su hijo.