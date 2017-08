Video: indignación por la agresión sexual a una joven discapacitada

Un video que se viralizó el pasado domingo dura menos de un minuto pero fue suficiente para indiganar a toda la sociedad marroquí. En las imágenes se ve a una joven que sufre una discapacidad mental de 24 años semidesnuda, gritar y pedir ayuda mientras cuatro menores la manosean y tratan de sacarle su ropa en medio de un colectivo en Casablanca, ante la pasividad del chofer y del resto de los usuarios.

No se sabe exactamente dónde, cómo y cuándo sucedieron los hechos. Aunque en un comunicado la compañía de colectivos M’dina bus indicó que todo habría ocurrido el pasado viernes 18 y que trabajan para tratar de ubicar la unidad involucrada.

La policía asegura que en ningún momento recibió denuncia por parte de la víctima ni del conductor del colectivo y detuvo a seis adolescentes de entre 15 y 17 años, sospechosos de desnudar a la joven y tratar de violarla, de grabar los hechos con un teléfono móvil y de difundir después las imágenes.

La compañía de transportes Mdina Bus se defendió en un comunicado diciendo que no podían afirmar "que el chófer no reaccionó" porque el video dura menos de un minuto. Además, la compañía recalcó que "los conductores de autobús son diariamente objeto de agresiones y de amenazas con arma blanca, pedradas y (ven) altercados entre grupos de delincuentes y malhechores, y no dudan en ponerse en riesgo para garantizar la seguridad de los viajeros".