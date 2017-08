Natacha Jaitt: “Yanina es una negadora serial de cuernos”

La morocha reveló los detalles del acuerdo que firmó con Diego y Yanina Latorre, confesó que cobró más de $200.000, y aseguró que hay más amantes del ex futbolista dispuestas a hablar.

En un nuevo capítulo del #PuntitaGate, Natacha Jaitt se sentó en el piso de Intrusos y reveló los detalles del acuerdo que había firmado con Diego Latorre. La respuesta de la morocha llega luego de que el ex futbolista rompiera el silencio.

“El acuerdo decía que cualquiera que hablara del otro, tanto Yanina, Diego o yo, tenía que pagar una multa de $350.000“, contó Natacha, a la vez que aseguró que su hermano, Ulises, no fue parte del acuerdo.

“Burlando (abogado de los Latorre) me subestimó y no llamó a mi abogado. Por eso, el acuerdo no quedó homologado“, explicó Jaitt, justificando la razón por la que volvió a publicar audios.

“La otra psicópata quería rearmar una pareja roto“, lanzó en referencia a Yanina Latorre. Por otro lado, y a pesar que en principio no quiso decir si el acuerdo incluyó un arreglo económico, ante la afirmación de Jorge Rial de que había cobrado $200.000, la morocha redobló la apuesta. “Soy más cara. Yo cobré honorarios por esto, y fue más que eso. Esa plata que decís es solo un café“, expresó con picardía y agregó: “Se la quedó toda Burlando, porque a mi abogado no le pagaron. Ahí se quebró todo“.

“Diego y Yanina los están engañando. Quieren armar una causa por asociación ilícita entre mi hermano, yo, y la empleada chaqueña, como si nosotros hubiésemos armado todo esto. Hay muchas mujeres que pasaron por Diego y quieren hablar. Pero Yanina es una negadora serial de cuernos“, se descargó.

Lejos de calmarse, Natacha volvió a contraatacar contra los Latorre: “Ella se está vengando de él, y me está usando a mí, porque sigue hablando del tema. Lo castiga como una madre. Es patológico. Y él es un sexopata. Acá la perversión es patológica“.