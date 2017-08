¡Temporada de descuentos!

Ya la mayor parte de las vidrieras de las marcas principales de moda femenina han comenzado a colocar los anticipos de la nueva colección Primavera Verano '18. Sin embargo, el termómetro aún te da claras señales que el invierno no se ha ido y, muy por el contrario, hasta pronostican la llegada de un frente frío a Mendoza en estos días.

Este es justamente el mejor momento para aprovechar a recorrer y ver los percheros en liquidación que aún quedan expuestos. ¿Por qué? ¡Muy simple! Esta es la mejor época para conseguir prendas básicas a excelentes precios (o mínimamemente, más económicas de lo que estaban).

Veamos entonces una selección de las prendas que deberías tratar de comprar en liquidación.

Antes que nada, una regla esencial…¡compra básicos! Sí ya sé que tal vez este año viste algo totalmente loco y que no pudiste pagarlo por estar “por las nubes”. Sin embargo, un tip fundamental es tratar de adquirir prendas que puedas usar temporada tras temporada. Entonces colores minimalistas como el blanco, el negro, el nude, el azul y el marrón (en todas sus variantes) sumados a texturas de excelente calidad, pueden ser de gran ayuda para esta elección “sale”.

Otro punto a tener en cuenta es no salir como el personaje de la peli “Locas por las compras” (Confessions of a Shopaholic) a comprar de todo. ¡STOP! Analizá cuál es tu presupuesto y seleccioná prendas básicas. Recordá que también tenes toda una nueva temporada llena de colores, rayas y flores para que también gastes algo en ella.

Los básicos imprescindibles:

Un buen tapado: este año la onda oversize fue el must. Sin embargo, aun cuando se ve que este estilo de abrigo XXL continuará las próximas temporadas, lo ideal es tratar de adquirir un tapado de muy buen paño ya sea 7/8 (hasta las rodillas o un poco más arriba) y si podés, uno maxi largo. ¿Los colores? El negro por excelencia y en segundo lugar alguno en las tonalidades tostadas o grises.

El tapado animal print: si hay un clásico atemporal que se usa tanto en indumentaria como accesorios es el estampado animal print, que en este año se lució y será parte sin duda, de la tendencia en tapados por siempre. Así es que mi consejo – y porque también “caí en la tentación fashionista”-, fue comprar un abrigo animal print. Ya sea con jeans y remera o con un LBD (little black dress) ¡es ideal!.

¡A rockearla!

Pantalón de cuero: ¡Este invierno causó sensación! Si no te atreviste a él, pensá que todos los años podés usarlos en sus versiones ecológicas. Ya sea onda más rocker o formal, este pantalón es una compra más que acertada en la temporada de descuento.

Biker: ¿Una buena noticia? Esta campera seguirá todo el año. Así es que si no pudiste comprarte una, no dudes en hacerlo ahora. Si bien al ser una prenda de permanente continuidad (esta primavera verano la veremos en colores más pasteles y metalizadas), los precios no suelen ser muy de descuentos, pero si buscás bien, seguro que alguna rebaja podrás conseguir. ¿El consejo? Empezá por la clásica negra.

Botas: bucaneras, cortas, a media caña…¡todas valen! Este 2017 nos trajo un invierno en donde los apliques como flores bordadas fueron el furor absoluto. Si bien el próximo año estos detalles bajan un poco,¡dale para adelante en comprar las que te enamoraron esta temporada!

Sweaters: de todos los colores y texturas. Priorizá los oversize que seguirán vigente. En cuanto a colores, los blancos y grises son los más acertados.

Camisa blanca: atemporal como pocas prendas, una buena camisa te sacará de apuro ya sea en invierno como en media estación primaveral. Aprovechá a conseguir ahora aquellas con detalles de volados (¡los vuelos continúan su reinado!).

Algunos buenos consejos que nos brindan las expertas en moda e imagen con respecto a la temporada de descuentos son:

* Ser más selectivas y menos impulsivas. Si la señora del lado se llevó 3 abrigos no tenés por qué hacer lo mismo. Fíjate en vos y en tu presupuesto i y no en el resto.

* No comprar por comprar. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos, sino porque nos gustan y las ocupamos sólo un par de veces.

* Ser fieles a nuestro estilo. Cuando muchas veces improvisamos y compramos prendas que jamás antes hemos usado o se alejan de nuestro look o estilo; son compras poco racionales que no contribuyen en mucho.

* Conocer las prendas de nuestro placard. Con esto nos referimos a buscar prendas complementarias que “se mariden” (apelando a un término que bien conocemos las mendocinas), con lo que actualmente tenemos. Nada peor que comprar prendas “aisladas” que no tenemos luego con qué ponernos.

Espero que estos tips te ayuden a realizar una compra consciente en esta temporada de descuentos y que cada prenda que elijas, puedas usarla el próximo año y por qué no, hasta unos cuántos años más.

Recordá siempre lo importante que es elegir calidad ya que a veces, un "ahorro” aparente puede significar un mayor gasto de plata ya que es una prenda que nos durará sólo algunas posturas. Y ahora para divertirnos un poco, algunas de las escenas de la película que toda fashionista debe ver en alg´´un momento (y más en la época de liquidaciones)...¡Locas por las compras!