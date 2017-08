Dejaron de vender la nuez de la India tras la muerte de una mujer

La mujer de 33 años que se sometió a una dieta con nuez de la india y murió tras estar 45 días en coma en el Hospital Central volvió a encender la alarma sobre la tóxica semilla para adelgazar que, pese a estar prohibida, se vendía hasta hace un mes en forma libre en herboristerías y dietéticas. Aunque aun se puede conseguir sin avales en Internet, el Ministerio de Salud intensificó los controles en la provincia para restringir su comercialización.

"Sin ejercicios cansadores, sin dietas traumatizantes y sin dejar de comer lo que les gusta", así se publicita la nuez que cuesta entre $70 y $100. El producto es tóxico, altamente laxante y provoca una fuerte diarrea que da la falsa sensación de haber bajado de peso.

La semilla pertenece a la planta Aleurites moluccana y se encuentra dentro del “listado negativo” de especies para la elaboración de fitoterápicos de ANMAT y dentro del listado de plantas que contienen tóxicos de la Autoridad Europea de Salud Alimentaria. De hecho, el aceite de este fruto es utilizado para pinturas y barnices.

La dieta fatal

"La disminución de peso se produce como consecuencia de una enfermedad tóxica. El proceso inflamatorio intestinal hace que no se absorban distintos nutrientes: proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y distintos oligoelementos. A su vez, produce pérdida de líquido que lleva a la deshidratación y al déficit de distintos minerales como el potasio", explicó el toxicólogo y especialista en medicina legal, Sergio Saracco.

La falta de potasio provoca calambres, alteraciones en la motricidad y puede afectar el músculo cardiaco que pierde su condición de contractilidad y conducción nerviosa y hace que aparezcan arritmias que pueden llevar hasta la muerte súbita

La mujer que falleció en el Hospital Central fue internada por una arritmia que le provocó un paro cardiorespiratoria y después de estar más de un mes en la Unidad Coronaria se produjo el deceso.

Vidriera de una dietética del microcentro de Mendoza

La venta ilegal

Pese a las prohibiciones, la mágica fórmula para adelgazar se podía conseguir en cualquiera de los negocios de productos naturales. Incluso eran exhibidos en sus vidrieras y recomendado por los empleados que, consultados por El Sol, alegaron que las alteraciones a la salud que presentaban algunas personas era debido a que no seguían las indicaciones, como "tomar agua y comer banana".

"Estas recomendaciones las dan para neutralizar el efecto tóxico", destacó que especialista quien señaló que es importante que se realice la denuncia.

Mientras que las dietéticas son controladas por la Dirección de Higiene de los Alimentos, las herboristerías como tales dedicadas al fraccionamiento y comercialización de plantas medicinales son muy pocas en Mendoza y están a cargo de un profesional farmacéutico.

El subsecretario de Salud, Oscar Sagás destacó que en cuanto se conoció el caso de la mujer internada a causa de este producto se hizo un relevamiento en estos negocios.

La semilla fatal.

"En las- una o dos- herboristerías que se encuentran en la provincia no se vendió nunca. Tratamos de seguir de acuerdo a la información que se pudo conocer por la paciente en qué dietética se vendió y a través de Dirección de Higiene hicimos todas las inspecciones necesarias", indicó Sagás.

Lo preocupante es que está sustancia ingresa al país proveniente del exterior, específicamente de Brasil e Indonesia. "No sabemos de qué manera entra. Pero lo cierto es que es un producto prohibido", dijo.

"Esto es un llamado de atención a la población que no se auto mediquen que no consuman este tipo de sustancias que está comprobado el daño que producen. Estas fórmulas para adelgazar no existen", concluyó el médico.