Resumen: ¿qué pasa con la Tupac Amaru en Mendoza?

Horas antes de que la Octava Cámara del Crimen analizara el pedido de nulidad del proceso contra Nélida Rojas, cabeza de la organización kirchnerista Tupac Amaru en Mendoza, el hijo de la líder militante, Federico Torrengo, fue detenido en el Barrio Santa Cecilia, imputado por coacción agravada al intentar desalojar a una persona de su vivienda, junto con otras dos personas involucradas en la causa.

El abogado de Rojas, Alfredo Guevara, pidió que se anulara todo el proceso, buscando que se detenga toda la investigación que comenzó hace dos años.

Al inicio del 2016, la organización kirchnerista Tupac Amaru tenía a su cargo la finalización de más de 600 casas en Mendoza, utilizando fondos que el Gobierno nacional les había destinado a través del Programa Nacional de Integración Socio-Comunitario: debía costar cerca de 340 millones de pesos, pero la Unidad Antilavado del Banco Nación señaló el movimiento de 800 millones dentro de las cooperativas de la agrupación en los cinco años previos. Varias viviendas, sin embargo, ni siquiera tenían techo.

Cuando el programa se detuvo, la líder de la Tupac, Milagro Sala, inició una protesta en Jujuy que terminó con su detención en enero por instigación a cometer delitos, pero que continuó luego de que el juez Gastón Mercau indicara que siguiera presa por "asociación ilícita". En la provincia, los reclamos por irregularidades dentro de la organización comenzaron casi un año después, cuando una investigación del programa Periodismo Para Todos pusiera el foco en la actividad local de la agrupación.

En los meses siguientes a noviembre de 2016, se consumaron más de 80 denuncias contra la Tupac, cuya referente local es Nélida Rojas, imputada por la fiscal Gabriela Chaves desde 2015, al igual que su hija y su yerno, por coacción, y quien ahora posee prisión preventiva. Las víctimas aseguraron que existía en sistema de puntos para acceder a las viviendas según el apoyo que se daba a los actos militantes, a través del cual se los dejaba sin casa.

"No importaba que estuvieses trabajando con ellos o que llevaras tiempo pagando, te dejaban afuera si no te veían en una marcha. Cuando ibas a reclamar que no te habían asignado casa, te decían: 'Pensábamos que ya no te interesaba y por eso no viniste'", señaló un lector de El Sol en Lavalle, cuyos parientes aún esperan la entrega de viviendas.

Rojas aseguró en ese entonces que, dado que era difícil elegir a quién darle vivienda, se marcaba según el compromiso de los interesados y luego esa lista se enviaba al IPV. Todos eran "compañeros militantes" y se les cobraba 80 pesos por mes -aunque algunas familias sostuvieron que pagaron entre 30 mil y 40 mil pesos por casas que nunca recibieron-. Mientras tanto, Margarita Stolbizer presentó una denuncia por malversación de caudales públicos.

Los reclamos ante la Justicia incluyeron estafas en las que se les prometía casas en Lavalle a personas de otros departamentos, lo cual no era posible; propiedades que se venían a quienes venían muy lejos en la lista de espera y la negación de dar la vivienda a quienes no habían obedecido indicaciones partidarias.

También faltaban datos, según informó el titular del IPV, Damián Salamone, como la certificación de los fondos que las Municipalidades entregaban a la Tupac a través de sus cooperativas -dado que la organización tenía llegada a la Nación a través de Alicia Kirchner-.

En medio de investigaciones de la Justicia y auditorías del IPV; y con un centenar de denuncias en su contra, Nélida Rojas fue detenida en abril, junto a su pareja, Ramón Martínez, y sus dos hijas, Carla y Leonela, además de Fanny Villegas, nuera de Rojas. Los cargos incluían asociación ilícita, coacción agravada, extorsión y estafa. Los imputados se presentaron de forma espontánea en la fiscalía, al enterarse por una "filtración" que se había autorizado su detención, junto con 24 allanamientos relacionados a la causa.

En junio, la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta consideró que habían pruebas de asociación ilícita, como, por ejemplo, el enriquecimiento injustificado de toda la familia: se declaraban como albañiles y empleados municipales, pero poseían autos de alta gama.

Al mismo tiempo, una mujer llamada Emilce Martínez denunció, con un video como prueba, que la habían amenazado y desalojado de una de las casas del Barrio Tupac Amaru 2 en Lavalle. Ramón Martínez le exigió por la fuerza que se retirara de la propiedad de la que estaba tomando posesión.

Nélida Rojas, mientras tanto, pasó a prisión domiciliaria en julio. A fines de ese mes, se habían revisado sólo 30 causas de las más de 100 relacionadas, según precisó la fiscal Chaves, quien dejó la puerta abierta a nuevas detenciones y que terminaron produciéndose este martes, entre ellas, la del hijo de Rojas.