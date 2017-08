"A Triaca le vamos a contestar con una plaza llena"

El secretario gremial de la CGT y número dos de Camioneros, Pablo Moyano, cruzó este martes al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al considerar una "provocación" haber dicho que la marcha de la central obrera tiene "tufillo político", y advirtió que la entidad sindical le va a "contestar" esta tarde con una Plaza de Mayo "repleta".

Además, "no" descartó que, tras la movilización, la CGT convoque un paro general y agregó: "Esperemos a las 4 de la tarde, cuando hable el compañero (Juan Carlos) Schmid (del triunvirato de la central obrera), para ver qué medidas se van a tomar para más adelante". "Un poco de soberbia hay (en el Gobierno), al no atender a la CGT, deslegitimar la marcha, decir tufillo, no sé qué quiere decir, político, que no es necesario; es una campaña contra los reclamos legítimos", cuestionó Moyano y, en diálogo con radio Belgrano, agregó: "Suma más a la provocación que a tratar de llamar luego de la marcha a una mesa de diálogo".