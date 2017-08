El mensaje de Jorge Rial tras las fotos con Romina Pereiro

Luego de la aparición de las fotos de Jorge Rial junto a Romina Pereiro, que marcarían lo que podría ser el inicio de un nuevo amor, el conductor compartió un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

“Siempre hay un horizonte por descubrir. Hay que ir. Nada más“, escribió el periodista junto a una foto en la que se lo ve de espaldas en París. Obviamente, el posteo despertó la curiosidad de sus seguidores, que no dejaron de preguntar sobre la nutricionista de Cuestión de Peso.

Hace unos días, en Twitter, Rial había escrito: “No me canso de correr. La vida sigue asomándose. Tengo tiempo. Apenas vi pasar 55 años. No es nada cuando tus pies siguen pidiendo ruta”. En esa oportunidad, Pereiro le había dado like al comentario.

