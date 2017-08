Julio De Vido: "Es una persecución de Macri"

Así lo expresó el ex funcionario en breves afirmaciones que realizó a la prensa al concurrir este martes a la sede de los Tribunales Federales.

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido afirmó este martes, en declaraciones formuladas en Comodoro Py, que el juicio oral en su contra por la tragedia del tren de Once -que comenzará el 27 de septiembre próximo- es "un acto más de persecución del gobierno" del presidente Mauricio Macri.

Así lo expresó el ex funcionario en breves afirmaciones que realizó a la prensa al concurrir esta mañana a la sede de los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro a notificarse del inicio del debate en su contra por el choque de una formación del ferrocarril Sarmiento contra la cabecera del andén 2 de la estación de Once, del que hoy se cumplen cinco años y medio.

La presencia del ex ministro en los Tribunales Federales de Retiro coincidió con la fecha en la que se cumple un nuevo mes del trágico accidente que le costó la vida a 51 personas y una por nacer, con lo cual los familiares de las víctimas trasladaron el acto que habitualmente realizan en la estación de Once a la puerta de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

"Es un acto más de persecución del gobierno de Macri", dijo De Vido a la prensa sobre el juicio oral que comenzará a desarrollarse en su contra, al retirarse de la sede del Tribunal Oral Federal 4, donde firmó la notificación del inicio del proceso el próximo 27 de septiembre por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta", por los que está procesado en este expediente que tramitó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio.

Poco antes, familiares de las 52 víctimas del choque del tren del ex ferrocarril Sarmiento ocurrido el 22 de febrero de 2012 pidieron condena de cárcel efectiva por delitos que prevén hasta 11 años de cárcel, en un acto realizado en el acceso a los tribunales.

"Nadie está más dolido que yo de lo que pasó, pero hay que esperar que la Justicia actúe, lamentablemente el contexto electoral no es el mejor momento; es un acto más de persecución del gobierno de Macri. Yo fui metido por la ventana en esta causa, donde no fui mencionado en la instrucción ni en el debate anterior", sostuvo De Vido.

El diputado nacional formuló esas breves declaraciones a la prensa al retirarse de la sede del Tribunal en el sexto piso de Comodoro Py, mientras bajaba por una escalera lateral.

Vestido de sport, con campera azul, De Vido concurrió a firmar veinte minutos antes de la hora de la citación, prevista para las 10, ingresó al Tribunal 9.40 y salió dos minutos después.

La firma de notificación fue un trámite breve de rigor impuesto por el Tribunal Oral al fijar la fecha para el debate en el que, además del ex ministro, también será juzgado Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

Poco antes, desde las 8.30, familiares de víctimas de la tragedia de Once advirtieron que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo "es responsable" de todo lo ocurrido en sus años de gestión y sostuvieron que "cenaba con los Ciriglianos (por los empresarios Sergio, Mario y Nicolás Cirigliano) y recibía regalos mientras los trenes podridos se transformaban en bombas sobre rieles".

"Estaremos cada día del proceso contra De Vido, hasta el momento de la sentencia", afirmaron además en un mensaje leído durante un acto a cinco años y medio de la tragedia, frente a los tribunales federales de Retiro.

El acto se convocó en ese lugar a raíz de la citación a De Vido.

"Es verdad que la corrupción mata, pero la injusticia y la impunidad son igualmente asesinas", advirtió la agrupación de familiares desde la vereda, frente al edificio de Comodoro Py 2002.

Además, reclamaron la demora de la Cámara Federal de Casación Penal en pronunciarse sobre las condenas a los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al empresario Claudio Cirigliano y otros responsables de la concesión del ex ferrocarril Sarmiento y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros.

"A un año y ocho meses de esa sentencia se sigue esperando la ratificación", afirmaron. Sobre De Vido y el juicio en su contra, sostuvieron que no se trata "de un diputado cualquiera".

Al inicio del acto se escuchó una sirena en homenaje a las 51 personas y una por nacer que fueron víctimas del choque del 22 de febrero de 2012, cuando un tren del Sarmiento chocó contra la cabecera de uno de los andenes de la estación de Once.



Por la tragedia ya fueron condenados a fines del 2015 un total de 21 ex funcionarios, empresarios y el maquinista Córdoba pero todavía esas penas no están firmes y siguen a revisión de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo cual no hay detenidos.

En tanto, en el marco del proceso oral y público que comenzará el 27 de septiembre próximo, De Vido será juzgado por "estrago culposo" y "administración fraudulenta".