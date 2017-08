El Indio rompió el silencio tras el trágico concierto de Olavarría

"Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía (...) Dan ganas de mandar todo a la mierda", aseguró el Indio Solari en una entrevista donde se refirió, entre otros aspectos, a las críticas que le hicieron por el multitudinario show de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Olavarría, en el cualfallecieron dos personas.

El ex líder de los Redondos disparó, en diálogo con Marcelo Figueras en una entrevista dada a conocer por FM La Patriada, agregó que "la mayoría de la gente que opinó sobre mi después de Olavarría es gente que no me conoce. Yo no podría describirlos a ellos como son... ahora sí: son unos canallas resentidos".

El músico fue atacado por varios flancos luego del polémico show, entre ellos por Roberto Pettinato. "Al amigo Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que me salte al cuello un poco me sorprende", apuntó.

En cuanto a su salud, aseveró que "está controlada, el Parkinson está controlado".

¿Habrá próximo concierto? "La música la voy a regalar en una cancha de fútbol. Simplemente lo que sucede es que momentáneamente no puedo convocar a nadie. Si se llega alguien a torcer el tobillo, me van a dar cadena perpetua", señaló.

El Indio también se refirió a la forma en que una parte de la prensa manejó los hechos de Olavarría. "Están deseando que el juez me encuentre algo... Si el juez no llega a encontrar nada para penalizarme... todas esas cosas que dijeron: el avión privado, el departamento en París... Hay un periodista que se llama (Antonio) Laje y decía ´en esta hora esta llegando en su avión privado a New York City el indio Solari. ¿Por qué estás diciendo eso?. Hay una cosa jodida, quieren dar la primicia aunque sea una mentira. La escuela ‘Chiche Gelblung.´Que la verdad no te arruine la noticia’".

Sobre eso, resumió, en lo que fue la primera parte de una entrevista que Figueras planea divulgar en varias veces: "La medida de uno son los enemigos... y realmente me da vergüenza salir a defenderme de estos pelotudos. Son una máquina de decir mentiras".

Fuente: Infonews