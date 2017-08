Eva De Dominici reveló que sufrió Bullying en “Patito Feo”

Eva De Dominici reveló que sufrió bullying durante toda su escolaridad, y sorprendió al confesar que eso se trasladó al ámbito laboral y que lo sufrió en el elenco de Patito Feo.

“Yo siempre tuve una forma de ser tímida, más perfil bajo, estudiaba mucho, era muy vulnerable y los chicos se agarran de esas cosas, me dejaban de lado, me ignoraban, no me hablaban, no me invitaban a cumpleaños”, dijo la actriz en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Me pasó en elencos también, cuando estuve en Patito Feo me pasó, y yo sola llegué a la conclusión de que tenía que cortar yo con eso”, confesó acerca de cómo llegó a superarlo.

Y precisó: “Empecé a respetarme yo y a hacerme respetar. Entonces empecé a manifestar lo que no me gustaba, lo que me molestaba, lo que me dolía”, expuso.

“Hay muchos tipos de bullying, yo me sentí súper despreciada muchas veces en muchas situaciones y es feo. Por eso cuando empecé a desarrollar mejor mi personalidad, empecé a fortalecerme en ese sentido”, admitió en nota con Catalina Dlugi.